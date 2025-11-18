Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Un carburant plus cher à cause des frappes en Russie

Dans Economie / Politique / Politique

Cédric Pinatel

Si les prix du carburant remontent depuis quelques jours, c’est à la fois à cause d’une demande plus importante que prévu et aux conséquences d’attaques de drones ukrainiens sur les raffineries russes.

Les pompes d'une station de carburant en France. Photo MaxPPP.

Le cours du baril de brut (Brent) reste à des niveaux très bas actuellement : 63,88 dollars au moment où nous écrivons ces lignes, lui qui était modestement à plus de 65 dollars le 23 octobre dernier (il a baissé depuis).

Pourtant comme vous l’avez peut-être constaté en faisant le plein de carburant ces derniers jours, les prix à la pompe ont tendance à augmenter à nouveau en ce moment (surtout pour le diesel qui revient presque au niveau du sans plomb 95).

La faute à la demande et à la guerre en Ukraine

Comme l’expliquent plusieurs analystes de ces marchés, il y a deux explications à ce phénomène. Le premier, c’est une demande en diesel plus importante que prévu, comme le prouvent les prévisions de l’Agence internationale de l’Energie qui ne cessent d’être revues à la hausse.

Cette demande plus importante que prévu en gazole est contraire à celle de la demande mondiale en pétrole, raison pour laquelle le cours du baril ne remonte pas mécaniquement.

Les raffineries russes touchées inquiètent les professionnels

L’autre raison, c’est l’évolution de la guerre en Ukraine : depuis quelques mois, l’armée ukrainienne parvient à frapper directement les raffineries russes avec ses drones. Non seulement cela nuit directement aux capacités de production de la Russie, mais ces attaques inquiètent aussi les professionnels du secteur : « dès qu’on touche aux raffineries, le marché mondial a tendance à prendre peur et ça fait automatiquement monter les coûts », déclaire la professeure en management logistique Salomé Ruel interrogée par les journalistes de TF1 Info.

Heureusement, la hausse reste pour l’instant limitée. D’après Carbu.com, le SP95 E10 est actuellement à 1,746€ du litre et le diesel à 1,724€ du litre.

