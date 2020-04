Un Français à la tête d'Alfa Romeo en Europe

Un Français prend du galon au sein du groupe Fiat Chrysler. Arnaud Leclerc, qui officiait auparavant chez PSA comme directeur en Scandinavie, se retrouve à la tête d'Alfa Romeo en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Il devient le numéro deux d'Alfa Romeo et répondra à Tim Kuniskis, le grand patron de la marque italienne. En plus de cette nouvelle casquette, Arnaud Leclerc conserve sa position de directeur d'exploitation de Fiat Chrysler Automobiles au Royaume-Uni.

La tâche qui l'attend chez Alfa Romeo est évidemment grande, puisqu'il faudra, après la crise italienne sévère (qui a mis à l'arrêt la quasi totalité de l'économie du pays), relancer la machine Alfa Romeo. Les ventes de Giulia et Stelvio n'ont peut-être pas été celles espérées par le groupe italien qui va désormais miser sur de nouveaux produits, à commencer par le très attendu Tonale.

Le premier SUV compact d'Alfa Romeo qui pourrait permettre à la marque de conquérir une clientèle plus large en Europe. Pour l'instant, en tout cas, Arnaud Leclerc met l'accent sur les 110 ans d'Alfa Romeo et le lancement des dernières présentations, à savoir les Giulia GTA et GTAm.