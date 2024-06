Un nouveau Jeep Cherokee approche et il ne sera pas électrique

Il y a quelques semaines, le nouveau patron de Jeep Antonio Filosa admettait des erreurs stratégiques dans les décisions prises pour la gestion du constructeur automobile ces dernières années. Des erreurs qui ont sans doute contribué à la baisse sensible des ventes, passées de près d’un million par an aux Etats-Unis en 2018 à 643 000 l’année dernière.

Parmi ces erreurs, celle de ne plus offrir un modèle familial compact comme le Cherokee a été largement pointée du doigt. Le Cherokee, déjà retiré du marché en Europe il y a deux ans, a en effet été supprimé aux Etats-Unis en 2023. Or, c’était l’un des modèles les plus importants de la gamme là-bas. Voilà pourquoi il va vite revenir, comme le confirment les journalistes américains de Car & Driver après un entretien avec le patron de la marque.

Il ne sera pas électrique

On ignore tout pour l’instant de sa base technique mais d’après les journalistes de The Drive, ce futur Cherokee ne sera pas électrique dans sa version initiale. Rappelons que Jeep lance actuellement le Wagoneer S 100% électrique, mais que la majorité des ventes du constructeur aux Etats-Unis (et dans le reste du monde) se fait avec des modèles thermiques. Ce nouveau Cherokee est attendu pour l’année 2025 et pourrait aussi venir en Europe, à condition d’avoir des motorisations suffisamment frugales en CO2 pour cela.