Un nouveau Toyota Land Cruiser en approche

Moins connu que les Jeep ou les Land Rover Defender, le Toyota Land Cruiser mérite sa place parmi les tous-terrains les plus légendaires de l’histoire. Arrivé pour la première fois sur le marché en 1951, il est vite devenu incontournable dans le monde pour ceux qui recherchaient un véhicule à la fois fiable et capable de se sortir des pires situations hors des sentiers battus. Il a profondément évolué depuis le siècle dernier jusqu’à devenir un SUV familial luxueux, qui ne cadre plus trop avec les normes européennes avec son gros moteur diesel et son haut niveau d’émissions de CO2 (actuellement proposé à partir de 49 740€).

Mais le franchisseur opulent n’est pas mort : Toyota vient de dévoiler un teaser annonçant l’arrivée d’un nouveau Land Cruiser. Pour l’instant, il faut se contenter d’une image d’un badge d’un vieux Land Cruiser avec le message « Prêt pour votre prochaine aventure ? ». Il faut se contenter de ce contenu pour l’instant mais il est bien question ici de la toute nouvelle mouture du Toyota Land Cruiser, attendue dans les semaines à venir.

Il viendra en France

Ce nouveau Toyota Land Cruiser sera commercialisé en France, même si sa fiche technique sera assez peu compatible avec les normes européennes actuelles. Il devrait conserver ses gros moteurs diesel et afficher un malus écologique rédhibitoire chez nous. Il vise de toute façon davantage les professionnels et les autres marchés (sur tous les continents) mais restera disponible dans la gamme du constructeur japonais pour ceux qui recherchent un tout-terrain à la fois très efficace et confortable.