Un Peugeot en difficulté et une R5 peut-être moins chère (l'actu de la semaine en photo)

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Future R5 e-tech : encore moins chère, mais moins performante

Elle est annoncée à un prix bien placé, mais celui-ci pourrait encore baisser. La nouvelle Renault R5, qui doit être commercialisée l'année prochaine est, pour le moment, annoncée à 25 000 euros en entrée de gamme. Mais d'ici là, la petite Française pourrait bien troquer sa classique batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) contre une LFP (lithium-fer-phosphate). Késaco ? En fait, les batteries LFP sont moins chères à l'achat, et puisque cet organe vital est l'élément le plus coûteux sur une voiture électrique, le prix de la citadine du losange pourrait encore baisser d'ici son lancement. Mais avec cette nouvelle batterie, il n'y a pas que son prix qui sera revu à la baisse, son autonomie le sera aussi.

Retrouvez tous les détails concernant cette nouvelle batterie.

Le Renault Scenic attaque le monument Peugeot 3008

On le pensait indéboulonnable, surtout au rayon dynamisme et plaisir de conduite. Et pourtant, Olivier Pagès, qui a comparé le Peugeot e-3008 au Renault Scenic a été forcé de le constater : le Losange fait mieux que le Lion dans ce domaine qui est justement le point fort de la marque. En plus, l'habitabilité du SUV de l'ex-régie est meilleure et son système multimédia aussi. Renault a-t-il fortement progressé ou Peugeot a-t-il régressé ? That's the question.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Retrouvez tous les éléments de ce comparatif.

Citroën Visa Super X et GT : un physique ingrat mais des mécaniques sympas

On n'attaque pas le physique nous répète-t-on depuis que nous sommes petits. Pourtant, Stéphane Schlesinger ne s'en est pas privé dans sa rubrique "voiture plaisir à petit prix". Sa cible cette semaine ? Cette pauvre Citroën Visa dont il prétend que le design de sa version de base frise l'épouvante. En revanche, il pardonne à la pauvrette tant elle se montre dynamique. L'intraitable juge prend même du plaisir à la conduire, c'est dire.

Retrouvez en détail la Citroën Visa et ses différentes versions.

Le Combi fait son retour

Avec 7 générations seulement en 73 ans d'existence, on ne peut pas dire que le célèbre Combi, ou Transporter de Volkswagen, se renouvelle trop souvent. Alors lorsque celui qui a inventé la vanlife s'offre une nouvelle mouture. Et un nouveau California comme il se nomme depuis 1988, c'est un évènement. Quoi de neuf sur cette 7e génération ? Une porte latérale supplémentaire, de la techno en plus et, surtout, une allure identifiable entre toutes qui transporte les passagers et le conducteur au temps du flower power et des chevaux longs, si l'on oublie l'inflation. Car ce T7 California ne saurait coûter moins de 70 000 euros.

Retrouvez en détail, les nouveautés du T7 California.