Une 350Z à l’épreuve des rochers

Quand il est question d’affronter des chemins très accidentés, même un SUV ne peut circuler sans risquer d’endommager son carter d’huile, ses trains roulants ou d’autres organes mécaniques. Un 4x4 de type Nissan Patrol est au minimum à retenir pour garantir un trajet avec le moins de risques possibles. Cela dit, au Balouchistan, les locaux utilisent un autre véhicule du constructeur japonais.

Les images partagées sur le réseau social Instagram montrent un coupé Nissan 350Z dans un environnement inattendu pour ce genre de voiture. La Nippone -sans pare-chocs sur la séquence- progresse à allure respectable sur un chemin étroit et très escarpé en direction de deux autres autos. Les plus observateurs noteront la présence dans le convoi d’une hybride Toyota Prius de deuxième génération.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies instagram

La Nissan 350Z, le coupé abordable parfait ?

Pour mémoire, la Nissan 350z offre contre un budget maîtrisé une architecture de propulsion à moteur avant. Son bloc V6 atmosphérique délivre une sonorité grisante. L’associer avec une boîte manuelle délivre d’excellentes sensations de conduite. Seul bémol au tableau noté à son lancement face à la découvrable Porsche Boxster : un poids légèrement élevé.