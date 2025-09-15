Une 996 hybride : moitié 911, moitié jardin

Ne vous méprenez pas : la photo visible dans cet article n'a aucun lien avec une œuvre artistique ou une retouche humoristique caricaturant l'adhérence au sol de la sportive allemande. La voiture en question est bel et bien abandonnée au point de produire un petit écosystème autour de sa place de parking.

Le cliché partagé sur le réseau social Reddit par le membre SalishSeasoning ouvre un débat dans la rubrique des commentaires. Les premiers internautes pensent avoir affaire à une retouche tandis que les suivants documentent l'état actuel du véhicule. D'après quelques témoignages, le propriétaire de cette 911 de la génération 996 préfère circuler avec son SUV Porsche Cayenne au point de laisser cette auto sans bouger sur une longue période.

La 996 : la 911 la plus sous-cotée ?

Pour mémoire, Porsche fait basculer en 1998 la 911 dans le monde des moteurs refroidis par eau. Son industrialisation moderne et son design avec ses projecteurs "cacahuètes" donnent au modèle une place très particulière dans l'histoire de la marque. Initialement boudée par les puristes, la 911 996 retrouve aujourd'hui sa place dans les collections avec des performances de haut vol, des tarifs encore raisonnables et des lancements mythiques à l'image de la première version GT3.