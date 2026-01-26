Une Bugatti Chiron affiche plus de 175 000 kilomètres au compteur, mais comment est-ce possible ?

Il est malheureusement très rare de voir plus de 10 000 kilomètres affichés au compteur de supercars comme la Bugatti Chiron. Lorsqu’on parle de machines de ce genre, qu’il s’agisse des Ferrari les plus rares, des Porsche modernes les plus convoitées par les collectionneurs, des Lamborghini en série ultra-limitée ou encore des Koenigsegg ou des Bugatti, ces véhicules se résument hélas bien souvent à de simples investissements mobiliers pour leurs propriétaires.

On a tout de même vu certains jolis contre-exemples par le passé, comme une Lamborghini Murcielago ayant dépassé les 300 000 exemplaires. Ces autos sont théoriquement capables de rouler longtemps et très loin lorsqu’elles sont entretenues dans les règles de l’art et la Bugatti Chiron constitue sur le papier une vraie voiture à vivre, même s’il faut évidemment composer avec des coûts d’entretien qui n’ont rien à voir avec la voiture de monsieur tout le monde.

Plus de 175 000 km au compteur d’une Bugatti Chiron !

L’odomètre de cette Bugatti Chiron bleue tranche radicalement avec les pratiques habituelles de ces autos : il indique très exactement 175 979 kilomètres dans les images publiées il y a quelques jours sur Twitter (X), un sacré chiffre pour une supercar aussi exclusive et rare. Surtout quand on se rappelle que la Chiron n’existe que depuis 2016.

Le propriétaire de l’auto est-il un passionné de voyages au volant de sa Chiron ? Se régale-t-il à la démarrer tous les jours et l’utiliser pour réaliser le moindre parcours du quotidien ? Hélas, l’explication se trouve plutôt dans la nature même de cette voiture.

Un ancien exemplaire d'usine

Comme le remarquent les journalistes de Carscoops, cette Chiron bleue affichait déjà plus de 175 000 kilomètres en octobre dernier lorsque le photographe Alex Penford l’avait observé à un rassemblement automobile au mois d’octobre dernier.

Il s’agit vraisemblablement d’un véhicule ayant servi à l’usine Bugatti pour des essais presse, des événements de présentation aux clients ou possiblement du développement technique. Elle a donc beaucoup roulé dans le cadre d’une utilisation sans rapport avec celle d’un client « classique ». Les communicants de Bugatti m’avaient expliqué, il y a quelques années, que les autos utilisées par le constructeur dans ces cadres-là sont ensuite revendues à des clients privés comme les autres exemplaires. La logique voudrait donc que cette Chiron bleue ait elle aussi été revendue à un client privé après sa vie « à l’usine ». Elle a certainement bénéficié d’un entretien irréprochable. Lorsque nous essayions la Pagani Utopia en 2024, d’ailleurs, notre exemplaire de développement affichait déjà plus de 50 000 km.