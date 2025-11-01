Nous vivons dans un monde devenu si paternaliste qu’il aurait traumatisé Philip K. Dick ou Asimov. Il fallait donc bien une tentative de vidéo virale pour en rajouter une couche.

Ainsi, l’agence Belle a eu l’idée d’utiliser les caméras des Tesla en mode Sentinel pour brandir des messages visant à convaincre les propriétaires qu’utiliser une voiture électrique n’est pas suffisant et qu’un vélo est plus vertueux.

Gorille Cycles, le faux air de Super73 à la française

Gorille Cycles vous connaissez ? Il s’agit d’un constructeur de vélos de type Fatbike dont certains modèles s’inspirent fortement de Super73. Des géométries qui placent les pieds vers l’avant, des moteurs Bafang, des batteries françaises et une communication très axée sur l’écologie et le made in France.

Le communiqué de presse : entre maladresse et excès

Nous aurions pu nous arrêter là. Pourquoi pas après tout. Le problème, c’est que le communiqué de presse déraille. Ce dernier est titré : « Elon Musk co-réalise une pub pour des vélos électriques. »

Une accroche trompeuse, évidemment. Musk n’a pas pris part au projet, et il est peu probable que les propriétaires de Tesla aient « envoyé » les vidéos capturées par leurs voitures. Les images et le motion design ne font, de toute façon, aucun doute là-dessus.

Suit un texte au ton alarmiste :

« En cette période complexe où le marché subit de plein fouet la fin des aides publiques depuis février 2025, il est important d’encourager les Français à opter pour une mobilité plus durable. »

Or, un marché dont la croissance est majoritairement insufflée par des actions politiques (aides, malus écologique, optimisation fiscale) n’est pas sain. Ce qui est assez paradoxal car le marché du vélo électrique a certes reculé de 5 % en 2024, mais reste dans une bonne dynamique. Le problème est donc ailleurs.

La vidéo parle de hacking. C’est un usage détourné certes, mais de là à parler de hack…

Enfin, le message de Christophe Yvars, le fondateur de Gorille Cycles est assez troublant : « La vraie transition environnementale, ce n’est pas juste de changer de moteur, c’est aussi moins l’utiliser. En France, atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 suppose de diviser par six nos émissions de gaz à effet de serre, le Haut Conseil pour le climat appelle à un sursaut collectif, et cette opération y contribue à sa manière avec positivité et audace en incitant à davantage prendre son vélo. Après le boom post-Covid et l’essor du vélo, nous sommes aujourd’hui dans un ralentissement du marché, suite notamment à l’arrêt de certaines aides publiques. En tant que PME engagée, il est de notre responsabilité de prendre le relais pour soutenir le dynamisme du marché et répondre aux enjeux de réindustrialisation. Merci Elon pour l’aide à la médiatisation de cet enjeu d’intérêt général ! ».

En quoi cibler des voitures électriques dans un pays alimenté par le nucléaire est un acte visant à diminuer l’émission de gaz à effet de serre ? Quant au « merci Elon » à la fin, il laisse perplexe.

Enfin, nous avons droit aux fameux chiffres :

- Un tiers des trajets du domicile au lieu de travail font moins de 5 km. Mais quid des trajets avant de s’y rendre ? Quid des 2/3 restants ?

- 50 % des trajets effectués en ville font moins de 3 km. Mais le trajet avant d’y arriver, en ville justement, il était de combien ?

C’est dommage !

Dommage, car l’idée initiale était amusante et il y avait quelque chose à faire. Mais le message moralisateur contraste avec des vélos qui revendiquent un « made in France » tout en intégrant des composants étrangers.

Cette rubrique, qui existe depuis cinq ans, parle de mobilité dans son ensemble sans chercher à l’imposer à qui que ce soit. L’idée étant de mettre en lumière des propositions. Il était important de le souligner.