Une Citroën plutôt sexy et des pièces détachées hors de prix (l'actu de la semaine en photo)

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Une Citroën réussie, mais pas pour ici

Parfois, on aimerait bien être sud-américain ou Indien. Car le Citroën Basalt, présentée cette semaine, s'il ne révolutionne pas le genre, est une proposition convaincante qui n'est destinée, pour le moment, qu'à ces deux régions. D'accord, ce SUV Coupé est très inspiré par le Renault Arkana, mais les designers des Chevrons ont été beaucoup plus mal inspirés avec certains autres modèles. Le Basalt, lui, est plutôt homogène dans ses proportions. Mais attention, ce n'est pour le moment qu'un concept, même si sa version de série ne devrait pas être très différente. Elle sera dévoilée à l'automne prochain.

Découvrez le Citroën Basalt sous toutes les coutures.

Ces pièces détachées qui valent de l'or

L'inflation a bon dos, puisque c'est en son nom que les prix augmentent, parfois plus qu'elle. C'est le cas des pièces détachées automobiles qui n'en finissent plus de se hausser du col. Dans son étude annuelle, l’association Sécurité & réparation automobile (SRA) a noté que 6 des 25 marques qu'elle observait ont augmenté les tarifs de leurs pièces détachées de plus de 15%. Le recordman du genre est le tchèque Skoda qui s'offre une magnifique hausse de 19,8%, coiffant au poteau Toyota et ses 19,5%. À leurs côtés, Hyundai fait pâle figure avec un "petit" 16,4%. Dans cette surenchère, on trouve malgré tout de bons élèves, comme Mazda avec un très timide 0,15%.

Retrouvez tous les détails de l'étude SRA.

Hyundai Ioniq 5, l'électrique qui fait vroum

Les automobilistes sont restés de grands enfants. Petits, ils jouaient avec leurs dinky toys en faisant "vroumvroum "? Devenus grands, Hyundai leur évite de faire vibrer les lèvres au volant de son électrique sportive Ionic N. Rien que pour eux elle a concocté un gadget parfaitement inutile mais plutôt enthousiasmant selon Alan Froli qui a testé le jouet coréen. Pour lui, "ça fait la blague". La fera-t-elle auprès des clients ? Vont-ils craquer pour cette effrontée de 650 ch au tarif de 78 000 euros ? S'ils succombent autant que notre essayeur, le succès est garanti.

Retrouvez l'essai de la Hyundai Ioniq N en détail.

Requiem pour une Zoe

Voilà, c'est fini. La dernière des pionnières de la voiture électrique a quitté la chaîne de Flins cette semaine. Née en 2012, la Renault Zoe s'est tout de même vendue à 400 000 exemplaires. Même si ces derniers temps, elle s'est fait rattraper, puis doubler, par de plus jeunes qu'elle. Malheureusement pour elle, l'auto n'a jamais bénéficié d'une véritable seconde génération, abandonnée par son créateur qui lui préfère désormais jouer la carte de la nostalgie, avec une R5 qui va débarquer dans quelques mois. À la place de la Zoe, Flins va recycler des autos d'occasion.

la fin de la Renault Zoe c'est par ici.