Une Citroën SM à un prix alléchant : 23 500 € - Rétromobile 2026 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo
Magnifique vaisseau autoroutier, la Citroën SM a vu sa cote s’envoler depuis une dizaine d’années. Ce qui n’en rend que plus intéressant l’exemplaire dans le hall 4 au salon Rétromobile 2026, proposé à 23 500 €. Mais que cache-t-il ?
Un superbe fer de lance. En 1970, Citroën présente deux modèles, la familiale GS d’un côté, et un coupé prestigieux de l’autre : la SM. Dérivant de la DS, dont elle reprend la plate-forme, l’architecture et la suspension hydropneumatique, la Sm étonne par sa ligne futuriste. Elaborée par l’équipe de Robert Opron, et en particulier Régis Gromik, elle en met plein la vue avec ses six projecteurs sous verrière et sa bulle arrière. Sous son capot, là encore, la surprise est de mise : y trône un très raffiné V6 2,7 l à 4 arbres à cames en tête, fourni par Maserati. Développant 170 ch, il emmène le coupé à un bon 220 km/h, une sacrée vitesse pour les autoroutes françaises sans limitations…
Aérodynamique (Cx de 0.335), la SM profite aussi d’une inédite direction à rappel asservi qu’on retrouvera sur les CX et XM : la DIRAVI. Malheureusement, les problèmes de fiabilité et la réticence du réseau face à cette auto très chère auront raison du succès initial de la SM, qui sera achevée par la crise du pétrole. Le passage à l’injection (178 ch) et l’option boîte auto (accompagnée d’un 3,0 l de 180 ch) n’y changeront rien, et la voiture est retirée dès 1975. La Citroën végétera en occasion pendant longtemps, puis connaitra un étonnant regain d’intérêt au creux des années 2010, passant de 15 000 € à 45 000 € pour un bel exemplaire. Depuis 2020, ça se tasse un peu, mais de là à en trouver une à 23 500 €… Quel est le loup ?
Nous avons discuté avec le vendeur, qui nous assure de l’absence de corrosion sur le châssis, ainsi que du bon fonctionnement du moteur (qui a été fiabilisé), alors que la suspension a été remise en état. En sus, la sellerie a été refaite (mais en skaï) ! Alors ? Quelques points sont à parfaire : les rotules de direction ont du jeu, les feux directionnels ne le sont plus et on repère quelques petites cloques de rouille sur des bords d’ouvrant. Rien de rédhibitoire. Peut-être une excellente affaire !
Check-list
- Corrosion
- Chaîne de distribution
- Etat de l'hydraulique
Les +
- Ligne extraordinaire
- Tenue de route impériale
- Confort de roulement
Les –
- Entretien ruineux
- Conduite particulière
- Restauration complexe
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tient dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
