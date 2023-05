Une DS 9 qui a " l'esprit de voyage "

Les berlines n’ont plus la cote en France, d’autant plus quand il s’agit de voitures haut de gamme françaises. Pourtant, Citroën propose la C5 X au look de crossover, Peugeot vient de restyler sa 508 et DS n’oublie pas de faire évoluer son vaisseau amiral « 9 ».

Cette DS 9 se met à jour en adoptant l’Iris System, l’infodivertissement qui équipe déjà la DS 4 depuis 2021. Comme à bord de sa petite sœur, les occupants profitent désormais d’une interface moderne, configurable via des widgets et paramétrable, sur un écran de 12 pouces. Il est complété par une assistance vocale, IRIS justement.

Plus fluide et doté d’un nouvel affichage, le système propose un affichage 360° fourni par de nouvelles caméras numériques à haute résolution, et permet d’accéder aux fonctions Mirror Screen, Apple Car Play et Android Auto en Wi-Fi pour via deux prises USB-C.

La navigation connectée informe de l’état du trafic, affiche les zones de danger, les stations-service, mais aussi le niveau de probabilité de trouver une place de stationnement rue par rue dans les principales grandes villes !

Via l’application MyDS, il est possible de communiquer avec son auto pour activer le chauffage, connaître le niveau de charge de la batterie, ou encore déverrouiller les portes…

Nouvelle finition Opera

La gamme de la DS 9 s’enrichie d’un troisième niveau, supérieur aux Performance Line + et Rivoli +, l’Opera. De série, cette DS s’équipe de la suspension pilotée par caméra (DS Active Scan Suspension), de la conduite autonome de niveau 2, de la vision de nuit, du système Hi-Fi Focal Electra, des sièges arrière chauffants et massants ou encore du toit ouvrant.

Mais il est possible d’aller plus loin avec l’Esprit de voyage. Cette « collection », déjà disponible sur les DS 4 et DS 7, soigne l’aspect luxueux de la berline.

L’intérieur adopte des teintes plus claires avec notamment du cuir gris sur les sièges, la planche de bord et les panneaux de porte. Le toit bénéficie de la même couleur, mais avec un revêtement en Alcantara.

La DS 9 Esprit de voyage est disponible en quatre teintes de carrosserie (Cristal Pearl, Bleu Midnight, Gris Platinium et Noir Perla Nera), avec les deux moteurs hybrides rechargeables au catalogue, de 250 ou 360 ch à quatre roues motrices.

Les prix ne sont pas encore communiqués, mais la version la plus huppée approchera sans doute les 80 000 €.