Une journée dans la vie d'Alpine sur France 3 Normandie

Curieuse politique que celle de France 3 Normandie. Alors qu’elle était la seule antenne locale de la chaîne publique à proposer une émission régulière sur l’automobile, voilà que la direction prend la décision d’arrêter la diffusion de Vroum, proposée depuis plusieurs saisons par Laurent Quembre.

Visite d'usine et baptème de piste au programme

Une décision dans l’air du temps, plutôt hostile à la voiture ? Pas vraiment puisque la chaîne va consacrer pas moins d’une journée complète au régional de l’étape, en l’occurrence Alpine dont le siège et l’usine sont à Dieppe. Une grosse opération diffusée le mardi 30 et qui va démarrer dès 7h du matin avec de nombreux rendez-vous qui vont ponctuer cette journée spéciale qui s’achèvera à 19h. Au menu : une visite de l’usine, un baptême à bord d’une A110 sur la piste du constructeur, un retour sur la saison passée (et oubliable) de Formule 1 et, bien sûr, un documentaire sur l’histoire de la marque et de son fondateur Jean Rédélé.

France 3 Normandie proposera également le portrait de deux salariées de l’usine. Deux femmes embauchées depuis peu dans un univers qui reste très masculin. Les modèles iconiques de la marque seront également présentés et la création du futur musée qui leur sera consacré sera également évoqué.

Évidemment, tout le monde n’est pas Normand. Et pour ceux qui ne captent pas l’antenne régionale de France 3, ou qui ne sont pas rivés à leur écran un mardi, le replay sera disponible sur la plateforme de France TV.

Cette journée d’hommage tombe à pic, puisque les résultats de 2023 sont connus. Et s’ils ne sont pas bien brillants en F1, ils sont meilleurs en concession puisqu’Alpine a réalisé une hausse de ses ventes de 22,1% l’an passé. 4328 A110 ont ainsi trouvées preneurs. La petite marque du groupe Renault est sur la bonne voie. Reste à enfoncer le clou avec son premier modèle électrique, l’A290, la petite électrique qui devrait débouler à la fin de l’année. L’occasion d’une nouvelle émission normande ?