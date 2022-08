Une Suzuki Swift Sport prise à 240 km/h par les gendarmes !

Le peloton motorisé de gendarmerie de Monnaie se trouvait le 15 août dernier sur l'autoroute A10 pour procéder à des contrôles de vitesse. Contrôles qui, comme ils l'ont indiqué sur la page Facebook de la gendarmerie d'Indre et Loire, ont permis d'enregistrer deux grands excès de vitesse à « 240 km/h ». Rien d'étonnant pour le Land Rover Range Rover Sport SVR bleu à droite sur la photo, capable d'accrocher plus de 280 km/h en ligne droite grâce à son puissant V8 compressé de 575 chevaux. Pour la Suzuki Swift Sport jaune en revanche, on est un peu surpris : la version dotée du petit quatre cylindres turbo de 140 chevaux de la citadine japonaise, lancée en 2018, ne peut officiellement pas dépasser 210 km/h d'après sa fiche technique. Même chose pour la version actuellement commercialisée, équipée du même moteur dans une version micro-hybride dont la puissance n'est plus que de 129 chevaux.

S'agit-il d'une coquille laissée dans la publication Facebook ? Interrogés à ce sujet, les gendarmes du peloton motorisé de Monnaie nous ont bien confirmé que la Suzuki avait été prise à 240 km/h par leurs instruments de mesure. Ils n'ont pas voulu nous préciser de quel appareil il s'agissait, mais la publication Facebook laisse penser que le contrôle a été réalisé avec un « laser » de la marque Sagem, dont la portée va jusqu'à 600 mètres.

Tunée, la Suzuki ?

Même en descente avec le vent derrière, on imagine mal la petite Suzuki rouler 30 km/h plus vite que sa vitesse maximale homologuée. Mais contactés à ce propos, les gendarmes du peloton motorisé de Monnaie n'excluent pas la possibilité d'avoir contrôlé un véhicule à la mécanique modifiée. Une chose est sûre : on n'avait jamais vu une Swift rouler aussi vite...