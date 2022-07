Une tournée des plages pour sensibiliser à la consommation d'alcool

Synonyme de détente et de convivialité pour de nombreux Français, la période estivale est propice au relâchement, et la consommation d’alcool est parfois plus importante qu’à l’accoutumée.

C’est ce que révèle l’étude exclusive menée par l’association Prévention Routière : un Français sur trois se dit ainsi changer ses habitudes de consommation l’été et admet qu’il lui arrive de prendre le volant (33 %) ou le guidon (22 %) après avoir bu.

Au total, 57 % des Français pensent même qu’ils seront concernés par la question de l’alcool et de la conduite cet été. 41 % d'entre eux affirment qu’ils prendront des dispositions pour éviter tout problème sur la route, tandis que 16 % ignorent encore si eux ou leur entourage le feront.

Il faut dire que l’été est également une période particulièrement accidentogène sur les routes : en juillet-août 2021, 580 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France. Pour sa part, la consommation d’alcool est responsable de 31 % des accidents mortels.

Pour sensibiliser une nouvelle fois les Français aux dangers de l’alcool au volant, l’association Prévention Routière se mobilise et part à la rencontre des vacanciers sur l’ensemble du littoral avec sa « Tournée des plages » : des ateliers ludiques dans 18 stations balnéaires pour rappeler les bons réflexes.

Des bénévoles animeront les stands de prévention avec des ateliers ludiques autour de plusieurs thématiques : Quels sont les effets de l’alcool ? Quelle différence entre une dose-bar et une dose-maison ? Quelles stratégies adopter pour rentrer en sécurité après des moments festifs ?

« Depuis de nombreuses années, nous sensibilisons les Français aux dangers de l’alcool et de la conduite à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette année, il nous a semblé indispensable de les alerter également sur cette problématique très présente l’été, en allant directement à leur rencontre sur leur lieu de villégiature, avec un discours positif et bienveillant pour leur permettre de profiter de leurs vacances en toute sécurité. », explique Anne Lavaud, déléguée générale de l’association Prévention Routière.

Les dates de la tournée des plages de l'association Prévention Routière :