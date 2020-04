Une Volkswagen Golf 2 GTI va passer du virtuel au réel

Les rendus virtuels de véhicules pullulent sur la Toile, les amateurs ayant ce que les professionnels n'ont que trop rarement : la liberté, l'imagination sans limites et contraintes. C'est le cas d'un certain Khyzyl Saleem : si vous ne connaissez pas son travail, nous vous recommandons chaudement d'aller consulter ses créations, toutes plus impressionnantes les unes que les autres.

Mais toutes ces heures passées sur des logiciels de conception et de dessin n'ont finalement pas de vocation particulière si ce n'est le plaisir visuel. Sauf... pour cette Volkswagen Golf 2 GTI un peu particulière.

Saleem raconte avoir été contacté par le préparateur allemand Prior Design pour donner vie à l'auto. Prior Design travaillera conjointement avec un autre tuner allemand basé à Dortmund, JP Performance. L'homme à l'origine de cette réalisation explique que l'auto aura bien un moteur en position centrale arrière. Une lourde modification d'une Golf de seconde génération est donc au programme pour arriver à ce résultat, qui pourra certainement faire l'objet d'une présentation dans un salon spécialisé, ou bien, pourquoi pas, au meeting annuel des Volkswagen de Wörthersee.