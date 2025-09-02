Une Volkswagen Golf R à 5 cylindres et 400 ch ?

C'est vrai que cela manquait, un gros moteur sous le capot de la Golf… Car depuis la disparition du moteur VR6 avec le passage à la sixième génération, il faut se contenter de bloc 2.0 turbo à quatre cylindres, performant et au caractère bien trempé certes (jusqu'à 333 ch sur l'opus actuel), mais peu mélodieux et assez commun dans la catégorie des super GTI.

Selon le site anglais Autocar, Volkswagen envisagerait sérieusement d'insérer, sous le capot de la Golf R, le fameux 5 pattes 2.5 turbo de l'Audi RS3 "EA855", fort de 400 ch et 500 Nm. De quoi fêter dignement le 25e anniversaire de l'appellation R sur le hayon de la Golf. A priori, pas de grosse modification à prévoir, et pour cause : les deux autos reposent sur la même plateforme.

Les performances progresseraient en conséquence, sachant que la RS3 abat le 0 à 100 km/h en 3s8, contre 4s6 pour la Golf R actuelle, le tout dans une mélodie qui évoque immanquablement un petit V10. On évoque même une petite cure de vitamines pour l'occasion…

D'ores et déjà en test sur circuit !

Quelques modifications seraient toutefois nécessaires pour compenser la masse en hausse (+ 25 kg soit environ 1 570 kg - comme l'Audi), au premier rang desquelles un carrossage avant négatif de 2° (au lieu de 1,5°), des fusées renforcées, des renforts de châssis supplémentaires pour augmenter la rigidité torsionnelle, des roulements de pivots avant revus et, vraisemblablement, des disques carbone/céramique de 380 mm en remplacement des 357 mm en acier. Autocar imagine aussi des pneus semi-slicks Bridgestone Potenza Race sur des jantes en alliage forgé.

Côté transmission, la boîte robotisée à sept rapports sera de la partie, de même que le différentiel arrière à vectorisation de couple mécanique qui limite considérablement le sous-virage en sortie de courbe. Un rêve qui prend le chemin de la réalité puisque de récentes photos espion témoignent de tests d'une Golf sportive dotée de larges prises d'air sur les capot et bouclier avant, d'un proéminent aileron de toit et d'un nouveau diffuseur. Reste à savoir à combien s'élèvera le malus maxi chez nous lors du lancement du modèle définitif en 2027…