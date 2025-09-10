Venez découvrir le e-Vitara sur le stand Suzuki du Salon de Lyon 2025

Si dans l’absolu, Suzuki est une marque discrète en France, elle réalise six fois plus de vente dans les Alpes que sur le reste du territoire, impossible alors de boycotter le salon de Lyon. Citadine, SUV, break, la gamme Suzuki est plutôt variée et comporte cinq modèles, tous présents pour cet événement.

Surtout, un sixième posera ses roues pour la première fois en France, le e-Vitara, le premier véhicule électrique de la marque.

e-Vitara

Pour son premier modèle électrique, Suzuki sur un autre constructeur japonais avec lequel il a l’habitude de travailler : Toyota. Il est ainsi le jumeau de l’Urban Cruiser. Côté style, le dernier-né fait davantage dans la robustesse que dans l’originalité. De part son appartenance au segment B des SUV, ce e-Vitara s’attaquera aux Peugeot E-2008, Opel Mokka Electrique, Alfa Romeo Junior ou encore Renault 4. Côté technique, il offrira deux batteries au choix (49 et 61 kWh) pour une autonomie homologuée de 345 et 428 km, un rayon d’action qui ne le distingue pas réellement des concurrents. Côté recharge non plus avec 11 kW en courant alternatif et 90 kW en continu.

En revanche, il a l’avantage de proposer un second moteur sur le train arrière pour en faire un vrai 4x4. La prise en main réalisée en avril dernier a mis en lumière une grande douceur de conduite, mais aussi des suspensions arrière mal calibrées, des sensations à confirmer lors d’un essai plus long. Enfin, les prix sont encore inconnus, mais il ne bénéficiera pas du bonus puisqu’il sera produit en Inde.

Swift

L’entrée de gamme du constructeur nippon est un cas unique sur le marché. Très compacte sur son segment (3,86 m), elle a l’avantage de proposer une transmission à quatre roues motrices, de quoi séduire ceux qui évoluent quotidiennement en région montagneuse. Un positionnement qui a permis à la Swift, en l’espace de vingt ans et quatre générations, d’être écoulée à dix millions d’exemplaires dans le monde. La dernière en date est apparue en février 2024 avec un petit moteur 1.2 à hybridation légère de seulement 82 ch. Elle peut toutefois compter sur son poids plume pour préserver les performances et la consommation, particulièrement basse. Son prix de départ est aussi à l’avenant : 17 390 €.

Vitara

Le Vitara est aussi un pilier de la gamme Suzuki. Le modèle présent au catalogue accuse dix ans au compteur, mais a profité de deux mises à jour. Comme pour la Swift, le SUV nippon est du genre compact avec seulement 4,17 m de long, lorsqu’un Peugeot 2008 affiche 4,30 m. Il ne peut prétendre être le plus spacieux et moderne du segment, mais se défend encore sur certains aspects. Son poids contenu, son bon rapport encombrement/habitabilité, son petit moteur vif et bien sûr la possibilité d’obtenir pour une transmission intégrale sont à mettre à son crédit. À l’opposé, la présentation, la qualité de la finition ou le confort sont en retrait. Ses prix varient de 21 740 à 28 090 €.

S-Cross

Avec ses 4,30 m, le Suzuki est parfaitement ancré dans le segment B des SUV, mais il a des difficultés à percer. Il faut dire que sa finition n’est pas au top de la catégorie, tout comme son agrément de conduite et son insonorisation. Mais il a l’avantage de proposer une transmission 4x4, mais il faut se contenter d’une seule motorisation 1.4 Boosterjet Hybrid 48V de 129 ch. Le Suzuki S Cross est vendu entre 21 740 et 29 940 €.

Swace

Comme pour le e-Vitara, Suzuki s’appuie sur Toyota pour proposer un break compact dans sa gamme, la Swace qui n’est autre que la Corolla Touring Sports. Apparue en 2019, elle a profité d’un restylage en 2023 qui s’est concentré sur la partie hybride. Ainsi, l’ensemble développe une puissance de 140 ch et conserve sa douceur de conduite et son faible appétit. Si l’espace à l’arrière n’a rien d’extraordinaire, la Swace profite d’un coffre vaste, modulable et bien aménagé. Disponible à partir de 27 750 €, elle ne propose qu’un seul moteur et deux finitions (Privilège et Pack). À noter enfin que la transmission intégrale lui est refusée.

Across

Ce SUV vous fait penser à un Toyota Rav4 ? C’est normal puisque le partenariat avec la marque japonaise est identique au duo Swace/Corolla. L’Across en reprend donc la chaîne de traction hybride rechargeable de 306 ch cumulés, agrémentée d’une batterie de 18,1 kWh de capacité assurant une autonomie homologuée de 75 km. Fiable, bien fabriqué, pratique et disposant d’une transmission intégrale, cet Across peut-être une alternative au Rav4 qui est privé de la technologie hybride rechargeable puisque la prochaine génération prendra la relève en fin d’année.