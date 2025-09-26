Vincent Salimon (BMW): "Quand le consommateur est perdu, il ne change pas de voiture!" 

Bmw fait le spectacle au salon de Lyon en y exposant l’iX3, quelques semaines à peine après que ce modèle ait été dévoilé au salon de Munich. Or, ce modèle est extrêmement important dans la mesure où il annonce les orientations prochaines de la marque : "un avenir électrique, digital et circulaire. 800 km d’autonomie, 370 km d’autonomie, regagnée en 10 minutes, et une interface nouvelle avec la BMW Panoramic iDrive", résume le patron de BMW France dans l’interview qu’il nous a accordée sur le stand Caradisiac au salon de Lyon.

Cet entretien nous aura permis d’évoquer de multiples thèmes, et notamment celui des prix des voitures. Si celui-ci a énormément augmenté ces dernières années, et ce chez tous les constructeurs, Vincent Salimon met en avant le fait que les coûts de détention ont moins augmenté que les prix catalogues : "les valeurs résiduelles ont augmenté du fait de la baisse du marché neuf, ce qui a renchéri le marché de l’occasion." Et d’ajouter que si le client-automobiliste est aujourd’hui perdu, c’est en grande partie "à cause de ces 20 changements de règle de taxation au cours des 5 dernières années. Avec la TVA, on a perdu 400 000 voitures !" On évoque aussi le leasing social électrique, dispositif dont le groupe BMW France est absent, et dont le patron fustige le manque de clarté du message envoyé aux automobilistes : "une voiture électrique de constructeur généraliste, c’est 300 € par mois, pas moins."