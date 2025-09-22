Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dacia Bigster

Voici comment vous démarquer au volant de votre Dacia Bigster

Julien Bertaux

Après le Duster Redust, c’est au tour du Bigster de muscler le jeu. Si les performances restent équivalentes, il donne l’impression du contraire et c’est bien tout l’enjeu de ces kits.

Ainsi équipé, le Bigster devient nettement plus méchant, même s'il ne l'est pas réellement.

En février dernier, nous vous parlions du Duster Redust Sport, une version concoctée par Carpoint qui transfigure totalement le sage SUV en machine prête à manger du vibreur sur circuit, en apparence du moins.

Carpoint remet le couvert avec son grand frère le Bigster. La recette est la même. Prenez un Bigster d’origine, habillez-le de grandes jantes de 20 pouces, d’élargisseurs d’ailes et aussi d’une généreuse prise d’air sur le capot qui ne sert absolument pas à nourrir un gros moteur. Elle est bien sûr factice et le conducteur doit se contenter du bloc mild hybrid TCe de 130 ch, et pas un de plus.

Franchement, il a de l'allure ce Bigster !

L’autre version proposée n’est guère plus puissante puisque le moteur est identique. Ce Bigster Redust Offroad ne s’adresse pas du tout au même public même si certains éléments sont identiques comme l’appendice sur le capot. À noter par ailleurs que cet élément seul est vendu 749 €.

Taillé pour l'aventure

Pour être vraiment complet, il faudrait ajouter le Pack Sleep à ce Bigster Redust Offroad

Comme son nom l’indique, ce Bigster est davantage taillé pour la route avec ses pneus mixtes montés sur des jantes de 16 pouces spécifiques (1 699 €), la galerie de toit (999 €), les marchepieds en aluminium (799 €) ou encore les bas de caisse (699 €).

Selon les équipements choisis, il faut tabler entre 3 000 et 6 000 € pour s’offrir un Bigster Redust. Pour les amateurs, une version Offroad est actuellement en vente sur le site Carpoint. Prix de vente affiché : 36 290 €.

