Voiture de l'année 2021 : les candidates

Un peu plus de six mois après la victoire de la Peugeot 208 au titre de l'année 2020, voici le coup d'envoi de l'élection de la Voiture de l'année 2021, la "Car of the year". Les organisateurs viennent de publier la liste de 38 véhicules pré-sélectionnés.

Pour rappel, les candidates doivent être en vente dans au moins cinq pays européens avant la fin de cette année. Ce qui explique la présence dans la première liste de modèles qui n'ont pas encore rejoint les concessions mais devraient le faire bientôt, par exemple la nouvelle Dacia Sandero ou le Hyundai Tucson.

Toutefois, la liste sera affinée une première fois mi-novembre et c'est à ce moment que le vote commencera puisque les journalistes qui composent le jury choisiront les 7 finalistes, dont le nom sera connu le 7 décembre. Un nouveau vote départagera ces 7 finalistes, le nom de la gagnante 2021 sera dévoilé le 1er mars.

Parmi les françaises en lice pour l'instant, il y a la nouvelle Citroën C4, la DS 9 et le Peugeot 2008. Il n'y a donc pas de Renault, les derniers modèles lancés par le Losange (Clio et Captur) ayant participé à l'élection 2020. Parmi les modèles étrangers qui font déjà partis des favoris, on retient l'Audi A3, la Fiat 500, la Mercedes GLA, la Seat Leon, la Toyota Yaris et la Volkswagen ID.3.

La liste des 38 candidates

Aston Martin DBX, Audi A3, Bentley Flying Spur, BMW Série 2 Gran Coupé, BMW Série 4, Citroën C4, Cupra Formentor, Dacia Sandero, DS 9, Ferrari Roma, Ferrari SF90 Stradale, Fiat 500, Ford Explorer, Ford Kuga, Honda e, Honda Jazz, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Land Rover Defender, Lynk&Co 01, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz Classe S, Opel Mokka, Peugeot 2008, Polestar 2, Rolls-Royce Ghost, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Mirai, Toyota Yaris, Volkswagen Caddy, Volkswagen Golf, Volkswagen ID.3