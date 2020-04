Pour répondre à la demande croissante de SUV, Volkswagen a multiplié les lancements. En un temps record, son offre mondiale de baroudeurs est passée de deux modèles, les Tiguan et Touareg, à quatorze modèles ! Mais point trop n'en faut.

Frank Welsch, responsable de la recherche et du développement de la marque, a indiqué à Autocar que Volkswagen "a assez de SUV". L'homme a ajouté : "Nous n'avons pas besoin d'en avoir dix de plus".

Ce dirigeant de la firme allemande a expliqué que VW doit faire attention à la rentabilité des modèles : "Si nous avons trop de modèles, et que nous vendons 30 000 à 40 000 exemplaires de l'un d’eux par an, nous ne pouvons gagner d'argent".

Frank Welsch n'a toutefois pas exclu le lancement de quelques baroudeurs en plus ! D'ailleurs, cette année, la marque lancera au Brésil le petit SUV coupé Nivus, qui arrivera ensuite en Europe en 2021. Il y aura aussi le premier baroudeur électrique du constructeur, l'ID.4.

Le nombre de véhicules proposés par Volkswagen devrait toutefois être stable, car en parallèle, le constructeur va faire du ménage dans sa gamme "classique". Le grand monospace Sharan va ainsi être stoppé prochainement. De plus, l'avenir des Touran et Arteon est plus qu'incertain. Un réajustement de l'offre de SUV est aussi possible, avec par exemple une seule carrosserie du Tiguan contre deux actuellement.