Volkswagen : amélioration en profondeur du bloc 1.5 TSI ACT 150 ch

Le moteur essence 1.5 TSI équipe de nombreux véhicules chez Volkswagen, du SUV Volkswagen Taigo à la Passat SW, en passant par le Tiguan et le T-Roc. Il vient de bénéficier d’une évolution afin qu’il puisse passer la nouvelle norme antipollution Euro 7 qui sera effective en 2025. Au programme de cette nouvelle génération du 1.5 TSI, qui prend la dénomination evo2, une amélioration du système de gestion active des cylindres qui change d’appellation passant de ACT à ACTplus, un module de contrôle des émissions plus près du moteur et une optimisation du processus de combustion.

Les ingénieurs ont rapproché le catalyseur à trois voies et le filtre à particules essence du moteur en le transformant en un module unique d’épuration des gaz d’échappement. Cela a permis d’améliorer le système antipollution et réduit l’utilisation des métaux nobles pour sa fabrication. Ils se sont aussi penchés sur le système de désactivation des cylindres ACT pour le transformer en ACTplus. Ils ont ainsi optimisé le processus de combustion sur deux cylindres lui permettant de travailler dans une plus large plage d’utilisation et ainsi faire encore plus d’économie de carburant. Cette nouvelle génération evo2 du moteur 1.5 TSI peut aussi fonctionner avec des carburants contenant des ingrédients produits à partir de sources d’énergie renouvelables et peut s'adapter plus facilement à différents niveaux d’hybridation. Le constructeur indique que l’on peut imaginer que ce moteur puisse devenir une motorisation hybride rechargeable de 272 ch. Rappelons à ce sujet qu'à part le Touareg eHybrid dont le V6 hybride rechargeable affiche 381 et 462 ch (Touareg R), les autres Volkswagen hybrides rechargeables sont dotées d’un 1.4 TSI associé à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 204, 218 et 245 ch. On peut d’ores et déjà penser que les futures motorisations hybrides plug-in utiliseront le 1.5 TSI evo2, jusqu’à une puissance cumulée de 272 ch.

Pour le moment Volkswagen installe le 1.5 TSI evo2 de 150 ch sur les Volkswagen T-Roc et Volkswagen T-Roc Cabriolet avant de l’introduire sur d’autres modèles d’ici la fin de l’année, par la suite d’autres niveaux de puissance seront proposés.