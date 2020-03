Volkswagen annonce le nouveau pick-up Amarok

Si Mercedes compte jeter l'éponge, prévoyant de stopper sous peu la production de son Classe X, Volkswagen va persévérer sur le marché des pick-up. L'allemand propose depuis 2010 l'Amarok, un modèle qu'il a développé lui-même. Le véhicule connaît une carrière honorable, avec encore 68 000 exemplaires écoulés l'année dernière.

Mais pour la seconde génération de l'Amarok, un grand changement est prévu : ce sera un cousin technique du prochain Ford Ranger. Volkswagen et Ford ont en effet signé en 2019 un grand partenariat pour leurs utilitaires. Le premier projet qui se concrétisera sera donc un nouveau duo Amarok/Ranger. Ford sera d'ailleurs aux manettes pour la conception et la production. Le modèle de Volkswagen s'en distinguera par quelques éléments de design.

Lors de la grande conférence de presse annuelle du groupe, Herbert Diess, patron du groupe VW, a donné un avant-goût de l'Amarok 2 avec ce croquis. Il convient toutefois de rester prudent ! On se souvient que Volkswagen avait publié en décembre dernier un alléchant croquis du nouveau Caddy… et on a découvert au final un véhicule nettement plus sage. On pense quand même que le prochain Amarok gardera la continuité calandre/phares visible sur ce dessin, ou encore le X chromé dans le bouclier. La version définitive est attendue d'ici 2022.