Volkswagen dévoile la Polo restylée : qu'est-ce qui change ?

Apparue en 1975, la Polo a entamé sa sixième génération en 2017. Pour celle-ci, c'est l'heure du restylage. Et les changements sont notables. Esthétiquement, la Polo semble plus évoluer à l'occasion de ce restylage que lors du passage de témoin entre les cinquième et sixième opus !

Ce qui change à l'extérieur

La Polo renforce son aspect de petite Golf. La face avant reçoit de nouvelles optiques, avec un décroché en partie basse, comme sur la compacte. Les designers ont toutefois fait attention à ne pas modifier les ailes et le capot. Ce dernier continue de se prolonger visuellement dans la calandre, dont la baguette chromée est replacée en partie basse. Sur les versions avec les optiques IQ Light, une barre de LED relie les phares. Le bouclier est inédit, traversé par une large prise d'air qui intègre un insert couleur carrosserie ou chromée.

Mais une fois n'est pas coutume, c'est à l'arrière que les changements se remarquent le plus ! Là aussi, la Polo s'inspire de la nouvelle Golf avec de nouveaux feux qui se prolongent sur le hayon. Cela donne une tout autre allure à la Polo sous cet angle. Le bouclier est nouveau, avec des catadioptres qui prolongent le renfoncement de la plaque d'immatriculation. On remarque aussi le nouveau monogramme Polo, placé au centre, sous le logo de Volkswagen.

Dans l'ensemble, la Polo retrouve un peu de caractère. Elle a beau être une VW, la sixième avait un style trop sage, trop clinique.

Ce qui change à l'intérieur

Alors que sa cousine Ibiza vient de revoir en profondeur son poste de conduite, la Polo fait évoluer le sien en douceur. Il avait moins besoin d'une transformation, puisque la VW avait déjà une continuité visuelle entre l'instrumentation et l'écran tactile, gimmick très à la mode.

Il y a quand même du nouveau à ce niveau, puisque la Polo va avoir dès la base une instrumentation avec écran 8 pouces. La version haute aura le Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces. Au centre, il y a de base un écran 6,5 pouces. Puis c'est 8 pouces et au sommet de la gamme une nouveauté : 9,2 pouces. On peut avoir l'intégration sans fil de son téléphone via Apple Car Play et Android Auto.

Parmi les éléments revus, il y a la climatisation automatique Climatronic avec des commandes tactiles. On remarque aussi le nouveau volant, plus élégant.

Ce qui change pour l'équipement

La Polo fait un pas de plus vers la conduite autonome. Elle reçoit pour la première fois le Travel Assist, un assistant à la conduite qui gère direction, accélération et freinage. Le système combine ainsi le régulateur de distance ACC et l'aide au maintien dans la voie. Il fonctionne à partir de 30 km/h en boîte manuelle et 0 km/h en boîte DSG. Le volant est capacitif, il suffit de garder la main dessus pour montrer que l'on reste présent au poste de conduite. À noter que l'ACC s'aide des données du GPS et de la lecture des panneaux de signalisation.

Autre nouveauté, évoquée dans la partie design : les phares LED matriciels IQ.Light. Huit LED par modules de projecteur permettent de faire varier le faisceau d'éclairage.

La Polo restylée aura en série le freinage d'urgence, le détecteur de fatigue, le maintien dans la voie et l'assistant sortie de stationnement (une alerte lors des marches arrière). Nouveauté du côté des airbags : un coussin gonflable est ajouté entre les passagers avant.

Ce qui change sous le capot

Sur ce point, rien de neuf. La Polo restylée n'a même pas le droit aux nouveaux blocs à micro-hybridation eTSI. On retrouve donc les mêmes moteurs.

C'était déjà le cas depuis quelques mois, la citadine de VW ne carbure plus qu'à l'essence. L'entrée de gamme est un 1.0 MPI de 80 ch, avec boîte manuelle 5 rapports. Puis le 1.0 TSI, un 3 cylindres turbo, est décliné en 95 et 110 ch. Ce dernier a en série la boîte double embrayage DSG 7 rapports, en option sur le 95 ch. À cela s'ajoute une version TGI, une bicarburation essence et gaz naturel. Le moteur est un 1.0 de 90 ch.

Le plus musclé 1.5 TSI de 150 ch ne sera pas reconduit. Mais Volkswagen annonce le retour de la variante GTI, qui sera dévoilée cet été.