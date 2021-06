Volkswagen dévoile le nouveau Multivan : montée en gamme

Avec la mode des SUV, les monospaces commencent à se faire rares. Mais des familles nombreuses restent à la recherche d'un véhicule pratique et volumineux. De l'utile avant du style ! Il leur reste une solution : le combispace. Derrière ce terme marketing, il y a la version civile d'un utilitaire. Heureusement, ces variantes VP sont désormais moins rustiques !

Chez Volkswagen, le dernier Caddy l'avait déjà montré. La marque enfonce aujourd'hui le clou avec ce tout nouveau Multivan. D'ailleurs, le modèle entre dans une nouvelle ère technique puisqu'il bascule sur la plate-forme MQB, celle des véhicules pour les particuliers comme la Golf et le Tiguan. Le Multivan va ainsi avoir deux vies, cette 7e génération VP, tandis que les pros garderont le 6.1, le temps qu'un nouveau modèle conçu avec Ford soit prêt.

Même s'il monte en gamme, avec l'idée de remplacer indirectement le Sharan, le Multivan garde son allure cubique, qui permet de maximiser le volume intérieur. La silhouette change toutefois avec l'apparition d'un fenestron avant les portières. À l'avant, le look s'affine, avec une calandre réduite au strict minimum. À l'arrière, les feux deviennent horizontaux. Visuellement, le Multivan se rapproche ainsi d'un grand monospace. De base, il mesure 4,97 mètres (soit un gain de 7 cm). Une version longue est disponible, avec 5,17 mètres. L'empattement est le même, à 3,12 mètres.

À bord, la présentation s'inspire de la Golf, avec une continuité entre l'instrumentation et l'écran central. Mais il faut rappeler que le Multivan 6.1 avait déjà bien modernisé sa planche de bord. L'écran de l'info-divertissement fait 10 pouces. De série, le véhicule aura une boîte DSG, avec fonctionnement électrique. Le levier de vitesses est supprimé, ce qui dégage de la place. De la même manière, le frein à main devient électrique.

Évidemment, l'atout du véhicule, c'est l'espace et les aspects pratiques. On retrouve ainsi la table centrale. Mais nouveauté pratique : alors qu'elle était jusqu'à présent fixe, elle est maintenant sur des rails, pouvant ainsi prendre plusieurs positions à l'arrière, et même à l'avant entre le conducteur et le passager. En version "normale", le volume de coffre avec la 3e rangée de sièges en place est déjà de 469 litres. En enlevant la 3e rangée, on a jusqu'à 1.844 litres. Et au maximum, c'est 3.672 litres ! Pour la version longue, c'est 763, 2.171 et 4.005 litres !

L'équipement n'a rien de rustique ! Le Multivan fait le plein d'assistances. Il a ainsi une conduite semi autonome de niveau 2 avec le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt/redémarrage et le centrage dans la voie. Il a aussi des phares Matrix LED, une vision 360°, une aide aux créneaux, une aide à la manœuvre avec une remorque…

Grâce à la base MQB, le nouveau Multivan peut recevoir une motorisation hybride rechargeable. Celle-ci a une puissance de 218 ch. La batterie a une capacité de 13 kWh. Le modèle est aussi annoncé avec des blocs essences TSI 1.5 de 136 ch et 2.0 de 204 ch. Fait étonnant, le diesel (TDI de 150 ch) arrivera dans un second temps.

Le Multivan 7 sera lancé fin 2021.