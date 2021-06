Volkswagen : fuite de données de 3,3 millions de clients aux USA

Le thème de la sécurité dans l'automobile reste encore très peu abordé, mais il devient de plus en plus important. D'abord parce que les voitures sont de plus en plus connectées, mais aussi parce que les piratages de données sont de plus en plus fréquents, notamment dans les grandes entreprises.

Volkswagen en fait actuellement les frais aux Etats-Unis, où l'un de ses fournisseurs (qui n'a pas été nommé) a été piraté. Un fichier qui contenait apparemment plus de 3 millions de données de clients accumulées entre 2014 et 2019 a fuité.

"Nous avons récemment découvert qu’un tiers non autorisé avait obtenu des informations personnelles sur des clients et potentiels clients auprès d’un fournisseur utilisé par Audi, Volkswagen et certains concessionnaires aux Etats-Unis et au Canada pour des activités de vente et de marketing en ligne".

Sur ces 3 millions, une très large partie de la fuite concerne des données dites "peu sensibles" (adresse mail, téléphone). Mais une autre part minoritaire est plus inquiétante : permis de conduire, informations liées au financement des véhicules... l'usurpation d'identité dans ces cas là est nettement plus probable.