Volkswagen Golf, la dernière voiture à tout faire ?

Pour le lancement de la huitième génération, Volkswagen avait proposé une campagne nommée « La vie en Golf », avec des instants vécus dans la compacte, modèle « iconique et universel, véritable compagnon dans chaque moment de notre vie ». Une vie forcément fictive et scénarisée, mais la marque avait en parallèle partagé sur ses réseaux sociaux de vraies histoires de clients de la Golf.

Depuis quelques jours, la Golf est de retour sur nos écrans, avec un nouveau spot, au thème dérivé du premier. La vidéo « C'est ça, la vie en Golf » souligne qu'on peut toujours compter sur la célèbre compacte tout au long de sa vie. L'idée est de mettre en avant le fait que, si vos besoins et vos priorités changent, il y a toujours une Golf prête à répondre à vos attentes. On voit dans la pub la GTI pour les sportifs, les hybrides rechargeables pour ceux qui ont désormais la fibre écolo, le break pour ceux qui sont devenus parents…

Volkswagen rappelle ainsi que sa star reste une voiture prête à tout faire, ou presque. Certes, le constructeur a déjà fait le ménage dans les silhouettes, puisque la trois portes, le cabriolet et le Sportsvan ont été abandonnés. À l'heure où les marques doivent investir massivement dans les électriques, elles font du tri sur les modèles peu diffusés et donc peu rentables. Une tendance que l'on retrouve partout. Pour la Golf, il reste donc la cinq portes et le break.

En revanche, côté motorisations, c'est encore le festival. Sur ce point, rien n'a changé par rapport à la précédente génération, et il y a même davantage de variantes ! La Golf veut donc être capable de répondre à toutes les attentes, avec de l'essence classique, de l'essence micro-hybride, du diesel et de l'hybride rechargeable. Sans compter une foule de sportives, avec les GTI, GTE, GTD et R !

Certes, la Golf n'est pas la seule voiture du moment à jouer la carte du multi-énergies. C'est ainsi la stratégie de Peugeot pour la nouvelle 308, proposée en essence, diesel et hybride rechargeable. Mais le Lion rationalise l'offre. Le diesel, ce n'est plus qu'un bloc de 130 ch, alors que chez VW, il y a 115, 150 et 200 ch encore. Rien ne dépasse 225 ch pour le Lion, alors que la Golf va jusqu'à 320 ch.

Dans la catégorie, il n'y a plus que les premium qui peuvent en faire autant. Car côté généraliste, la Golf devient un cas à part avec cette variété, cette profusion. Jusqu'à la neuvième, la première de l'électrification quasi imposée ?