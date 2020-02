Volkswagen ID 3 : problèmes à l'allumage ?

En réponse à

Mais c'est devenu quoi cette mode de lancer une bagnole finie à la pisse ? Messieurs les constructeurs, merci de finir vos bagnoles AVANT de les livrer !!! arretez cette course effrénée à la vente coûte que coûte ! 4 mois de plus pour la finir proprement, et tous les clients seront contents, au lieu de n'avoir que ca à foutre de lui faire faire de l'endurance poussière sur le parking de la concession !