Volkswagen ID 4 : dernier teaser avant présentation

Après l'ID 3, Volkswagen poursuit l'expansion de sa famille d'électriques avec le premier SUV du constructeur, l'ID 4. Un modèle qui devrait conquérir une nouvelle clientèle pour Volkswagen, la marque allemande n'étant pas présente sur ce segment où se trouvent notamment les Hyundai Kona électrique, Kia e-Niro, Volvo XC40 Recharge ou encore Peugeot e-2008.

Cet ID 4 se veut un peu plus "sérieux" que l'ID 3 avec des feux avant similaires, mais un intérieur plus proche de celui des modèles thermiques, notamment au niveau du design des aérateurs et de la planche de bord.

L'ID 4 reprendra la plateforme de l'ID 3 avec sa motorisation électrique et ses batteries, même s'il faudra s'attendre à une version de lancement richement équipée, comme cela fut le cas sur l'ID 3. La présentation de cette ID 4 aura lieu demain, dans la journée.