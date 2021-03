Volkswagen : la mauvaise nouvelle le dimanche, les bonnes le lundi

En ce 15 mars, le groupe Volkswagen va faire parler de lui. Il organise la première édition du "Power Day", une conférence de presse, forcément digitale cette année. VW n'a pas donné de détail, mais on comprend aisément qu'il va être question de la stratégie d'électrification du groupe. L'événement fait fortement penser au Battery Day de Tesla, une conférence dédiée aux avancées techniques du constructeur.

Ainsi, même les conférences de presse passent au green washing ! Car, depuis plusieurs années, le groupe Volkswagen proposait déjà une conférence de presse au cours de la deuxième moitié de mars, pour parler chiffres et projets. Un rendez-vous qui est donc repeint en vert cette année !

Le Power Day devrait regorger d'annonces, des annonces qui montreront que Volkswagen est bien lancé pour rattraper son retard sur Tesla et surtout pour rapidement le devancer. On espère ainsi en savoir plus sur les projets et les calendriers, ainsi que sur l'aspect technique, du développement de bases et moteurs à l'approvisionnement en batteries. Autant d'infos qui devraient être présentées comme des bonnes nouvelles.

Elles tomberont juste après une bien mauvaise. Dimanche, en fin de journée, Volkswagen a en effet officialisé un plan de suppression d'emplois. L'allemand n'a pas annoncé un nombre précis de postes en moins, parlant d’un accord avec le comité d’entreprise sur "un ensemble complet de mesures de régulation par l’âge" de sa masse salariale. Il y aurait ainsi des départs en retraite anticipée et des départs dans le cadre d'une cessation progressive d'activité. 5 000 postes pourraient être concernés d'ici 2023. Un média allemand indique que cela ne toucherait que l'Allemagne.

Le timing peut surprendre. Peut-être fallait-il d'abord glisser la mauvaise nouvelle pour mieux la chasser avec les annonces du Power Day. Mais les deux infos sont forcément liées. Les départs doivent engendrer des économies pour financer la marche forcée vers l'électrique.

Gunnar Killan, directeur des ressources humaines, a expliqué dans un communiqué : "Grâce à notre haut niveau d’investissement dans l’expansion de l’électromobilité et de la numérisation, Volkswagen a pu s’établir comme pionnier du changement automobile. Nous voulons maintenant renforcer notre position de force. Cela nécessitera la poursuite d’une gestion stricte des coûts afin de financer les investissements nécessaires à l’avenir. Pour lui, les économies apportent "la bonne réponse à cette question".