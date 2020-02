Volkswagen : le Tiguan restylé aperçu, avec un regard de Golf 8

Le mystère demeure. Le Tiguan rafraîchi sera-t-il présenté au Salon de Genève, dans trois semaines ? Volkswagen ne l'a pas encore confirmé. Mais le véhicule est prêt puisqu'il a été photographié à nu dans la circulation, probablement à l'occasion du tournage de la vidéo promotionnelle. Sur cette nouvelle image publiée par le compte Instagram Wilcoblok, on peut voir que la face avant a été revue en profondeur.

Les designers ont souhaité faire un lien esthétique avec la nouvelle Golf. Comme sur cette dernière, les phares du Tiguan restylé se prolongent dans les ailes et la signature lumineuse est coupée en deux éléments. La calandre est toutefois plus imposante ici, SUV oblige, et arbore davantage de chrome. Dans le bouclier, on devine de grands crochets, avec encore une baguette de chrome. Cela correspond peut-être à la finition R-Line, voire à la déclinaison hybride rechargeable GTE, qui sera enfin disponible ! Celle-ci avait été annoncée dès la présentation du Tiguan 2, fin 2015.

Le Tiguan reprendra aussi à son compte les nouvelles motorisations essences à micro-hybridation e-TSI. Sa dotation sera complétée, avec de nouvelles aides à la conduite, encore une fois empruntées à la Golf (dont les carnets de commandes viennent de s'ouvrir en France). Le restylage touchera aussi la variante allongée 7 places, Tiguan Allspace.