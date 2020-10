Volkswagen T-Roc cabriolet: le pari - Salon de l'auto Caradisiac

Parfois, même les plus sérieux des constructeurs généralistes se lâchent avec des modèles à la définition un peu farfelue. Et quand le service marketing de Volkswagen force un peu trop sur la tireuse à bière, cela nous donne un véhicule aussi inattendu que le T-Roc cabriolet.

dailymotion

Ce n’est certes pas la première fois qu’un constructeur décapsule (terme de circonstance) un SUV, comme en atteste le cas des Nissan Murano CrossCabriolet (un bide) ou, plus récemment, du Range Rover Evoque cab (re-bide), mais c’est la première fois qu’une telle opération s’applique à un SUV urbain. Cela permet aussi au constructeur allemand de continuer à proposer un cabriolet de format compact, ainsi qu’il en a l’habitude depuis la Coccinelle originelle.

Coiffé d’un toit souple, solution élégante s’il en est, l’engin de découvre en 9 secondes et se recoiffe en deux secondes de plus, et ce jusqu’à une vitesse de 30 km/h. Par rapport au T-Roc normal, ce cabriolet s’allonge de 4 cm, sans que cela ne profite à l’espace aux jambes des deux passagers arrière, qui profitent toutefois d’un accès assez aisé…surtout avec le toit ouvert.

Le T-Roc Cabriolet à l'essai

Essai vidéo - Volkswagen T-Roc Cabriolet (2020) : la tête dans les nuages

L’idée d’un SUV compact capable de tomber le haut ne date pas d’hier pour la marque de Wolfsburg. Si la présentation du concept T-Cross Breeze en 2016 avait éveillé des suspicions plus qu’autre chose, force est de constater que la promesse est en réalité tenue. Présenté l’été dernier, le T-Roc Cabriolet est le dernier représentant de la classe « à l’air libre » du constructeur allemand. Premier essai à quelques encablures de l’été de la version TSI 150 ch.

Guides d'achat consacré au T-Roc cabriolet

Que valent les cinq cabriolets les moins chers du marché ?

Les beaux jours arrivent et après cette longue période de confinement, vous avez envie de vous faire plaisir en vous achetant un cabriolet. Mais attention, l’offre s’est énormément réduite en l’espace de quelques années et il faudra très vite casser votre tirelire. Pour vous aider à faire votre choix, voici notre sélection des cinq cabriolets les moins chers du marché : Fiat 500 C, Mini Cabriolet, Smart Fortwo Cabriolet, Mazda MX-5 et Volkswagen T-Roc Cabriolet.

Quels sont les 14 SUV de Volkswagen ?

Il n'y a pas si longtemps, Volkswagen proposait seulement deux SUV. Désormais, l'offre de la marque allemande en compte quatorze ! Est-ce que vous les connaissez tous ? Pas facile, car seule une moitié est en vente chez nous.

Vidéos consacrées au T-Roc cabriolet

Essai vidéo - Volkswagen T-Roc Cabriolet (2020) : la tête dans les nuages

Le Volkswagen T-Roc cabriolet prend le soleil

Que vaut le Volkswagen T-Roc cabriolet en occasion?

Le Volkswagen T-Roc arrive en occasion : il est urgent d'attendre...

Première incursion de Volkswagen sur le segment des SUV urbains, le T-Roc connaît déjà son petit succès. Et il débarque aussi sur le marché de la seconde main, où il est attendu par ceux qui trouveraient ses prix en neuf trop "trop"... Mais est-il une meilleure affaire en occasion, ou faut-il attendre encore ? Voyons cela !

Le Volkswagen T-Roc Cabriolet en occasion Prix du VW T-Roc Cabriolet neuf: de 34 600 € à 42 900 € Prix du VW T-Roc Cabriolet d'occasion: de 29 900 € à 46 800 € Plus de 120 annonces de Volkswagen T-Roc Cabriolet d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le T-Roc Cabriolet est récent. Sorti presque 3 ans après son homologue à toit en dur, il va probablement bénéficier de l'expérience accumulée par lui pour afficher une fiabilité plus élevée. Chose que l'on ne peut encore affirmer, puisque le recul n'est pas suffisant à date. On peut juste dire que le système de capote ajoute une source d'ennui potentiel, et qu'il faudra y veiller lors d'un achat en seconde main. Pour le reste sachez que le T-Roc à toit souffre de soucis de broutement à froid sur les deux premiers rapports avec le moteur 1.5 TSI 150, que ses plaquettes arrière sont bruyantes, e que le GPS a une diction un peu bizarre (hachée, escamote des lettres). Espérons que ce cabriolet soit mis à niveau par rapport à ces soucis.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !