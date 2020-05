Que valent les cinq cabriolets les moins chers du marché ?

Il est loin le temps où les cabriolets avaient le vent en poupe. Durant cette période, la plupart des constructeurs généralistes comme Citroën, Fiat, Peugeot, Opel, Renault ou Volkswagen en avaient un voire deux dans leur gamme. Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Si certains à l’image du constructeur italien continuent sur leur lancée, d’autres comme l’ensemble des marques tricolores ont déserté ce segment et il en est de même pour Opel. Volkswagen est un cas à part puisque la firme de Wolfsburg a remplacé sa Golf Cabriolet et son EOS par un SUV cabriolet. Finalement, quand on regarde de plus près le marché des cabriolets, on se rend compte qu’il est désormais majoritairement composé de modèles premium ou luxueux et c’est Mercedes qui est le plus riche en la matière avec pas moins de 6 cabriolets dans sa gamme. Mais qui dit Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes ou Porsche dit souvent des prix qui s’envolent. Très loin des modèles les plus accessibles.

Devant ce constat, nous avons décidé de vous proposer ce guide des cinq cabriolets les moins chers du marché dont les prix oscillent entre 17 790 et 34 600 €. À ces tarifs, vous aurez l’embarras du choix de la citadine au SUV en passant par le roadster. Il ne reste plus qu’à vous décider.

Dernière précision, tous les prix annoncés ne tiennent pas compte des réductions, promotions, primes à la casse qui peuvent être accordées par les concessions ou les marques et réduire encore la note finale.

1er – Fiat 500 C 1.0 hybrid 70 ch Pop ( 17 790 €) : l’icône italienne

Voici le cabriolet le plus accessible du marché, il s'agit de la Fiat 500 C mais il faudra toutefois débourser la somme rondelette de 17 790 €. Petite précision, pour les puristes, la 500 n’est pas un vrai cabriolet mais plutôt une découvrable car il n’y a que la partie centrale du toit qui est remplacée par une toile. Il n’empêche cette déclinaison rend le célèbre « pot de yaourt » encore plus désirable. Seul petit bémol, pour ce prix, une seule teinte est disponible, il s’agit du « Tech House Grey » qui est associé à une capote beige.

Pouvant transporter quatre personnes, cette version cabriolet perd son hayon au profit d’une malle à l’ouverture et à la contenance restreinte de 182 litres.

Avec la finition « Pop » qui constitue l’entrée de gamme, l’équipement est basique mais pas indigent puisqu’il se compose de la climatisation manuelle, des rétroviseurs électriques et dégivrants, des commandes radio au volant, du système multimédia avec écran 5 pouces, du radar de recul, de la sellerie tissu grise et des jantes tôle 14 pouces.

Pour le moteur, Fiat joue la carte de la nouveauté avec le 1.0 Hybrid, une motorisation hybride totalement inédite inaugurée récemment sur la gamme 500 mais aussi sur la Panda. Un moteur qui ne permet toutefois pas de rouler en 100% électrique comme certains concurrents mais réduit la consommation comme nous avons pu nous en rendre lors de notre premier essai de ce moteur. Avec ses 70 chevaux, ce bloc est parfaitement à l’aise en agglomération, de quoi confirmer la vocation de citadine de la 500.

L’avis Caradisiac : avec son look indémodable malgré les années, la Fiat 500 joue toujours la carte de la séduction. C’est encore plus vrai en version cabriolet qui donne envie de rejouer l’Avventura en fredonnant la chanson éponyme de Stone et Charden.

Lire notre essai de la Fiat 500 C hybrid

2e- Mini One Cabrio 102 ch (26 400 €) : l’incontournable anglaise

La Fiat 500 est une icône de l’automobile et il en est de même de la Mini. Le modèle d’origine anglaise existe en effet depuis les années 60. Rachetée par BMW depuis les années 2000, elle s’est modernisée, a vu son gabarit s'accroître mais conserve tout de même son sex-appeal et véhicule toujours une certaine image de vie.

À l’intérieur, l’énorme compteur est toujours présent mais celui-ci n’accueille plus la vitesse mais le système multimédia. La présentation est agréable. Deux passagers pourront prendre place à l’arrière à condition toutefois de ne pas être trop grands. Suivant la position de la capote, la capacité du coffre varie entre 160 et 215 litres.

Dans une gamme relativement complexe avec bon nombre de packs, la finition « One « représente l’entrée de gamme. Elle est dotée de série des feux arrière à LED, de l'autoradio avec deux haut-parleurs et deux subwoofers, de l'appel d'urgence, de l'écran central tactile couleur de 6,5 pouces, de la fonction Follow me home, du Bluetooth et du volant multifonctions. Pour une fois, deux teintes s’offrent à vous : le Moonwalk Grey ou le Deep Laguna Metallise.

Cette Mini One est animée par un 3 cylindres 1.5 102 ch qui dispose d’un couple de 190 Nm, ce qui est suffisant pour la majorité des utilisations qu'elles soient quotidiennes ou pour un trajet plus conséquent. À cela s’ajoute un dynamisme certain et un très bon agrément de conduite. En revanche, le confort peut être ferme suivant la monte pneumatique.

L’avis Caradisiac : les années passent, la famille Mini s’est particulièrement élargie mais elle reste toujours aussi séduisante et sympa à conduire

3e- Smart Fortwo Cabriolet EQ Passion (28 900 €) : la puce écolo

28 900 €, c’est le prix de cette Smart mais comme tout modèle électrique, elle bénéficie d’un bonus de 6 000 €, ce qui aboutit à une facture totale à 22 900 €.

Lancée en 1997, la Smart Fortwo avait créé un micro-séisme dans l’univers automobile en raison de sa taille réduite unique sur le marché. Si le succès a été immédiat, l’engouement s’est ensuite étiolé au fur et à mesure des générations. Les ventes ayant particulièrement diminué, le constructeur a décidé de revoir sa politique. Ainsi, comme l’ensemble de la gamme, la Fortwo a abandonné toutes ses motorisations thermiques pour être uniquement disponible en électrique. Mais attention, qui dit modèle de petite taille dit forcément petite batterie. Ainsi, cette Smart est équipée d’une batterie de 17,6 kWh, ce qui signifie une autonomie de seulement 132 km. De quoi conforter cette Fortwo dans sa vocation de pure citadine.

Avec ses 2,70 m de longueur, la Fortwo est une pure deux places comme son nom l’indique. Même si l’accès au coffre est limité, son volume est correct avec 260 litres. Sa présentation classique est tout de même plaisante. La version de base "Passion", qui nous intéresse ici comprend de série les feux de jour à LED, les jantes alliage 15 pouces un système multimédia avec écran 7 pouces et navigation GPS, l'aide au stationnement arrière et le régulateur/limiteur de vitesse.

L’avis Caradisiac : deux places, 100 % électrique, la Fortwo est toujours une offre unique sur le marché, mais le modèle commence à vieillir et son autonomie est limitée.

Lire notre essai complet de la Smart Fortwo EQ Cabriolet

4e - Mazda MX-5 1.5L Skyactiv-G 132ch Elégance (28 900 €) : le best-seller

La Mazda MX-5 est tout simplement le cabriolet le plus vendu au monde avec plus d’un million d’exemplaires écoulés. Apparu en 1989, le cabriolet japonais en est à sa quatrième génération qui a débuté sa carrière en 2015. Elle existe en deux carrosseries : cabriolet et en coupé (RF), mais avec le prix d’appel, vous aurez droit à la première, qui est la version originale donc la plus sympathique à nos yeux. Petit rappel, la MX-5 est un cabriolet 2 places et il faudra faire un tri dans vos valises avec seulement 130 litres de coffre.

La finition d’accès « Sélection » offre une dotation intéressante avec les jantes alliage 16 pouces, la sellerie tissu, les rétroviseurs réglables électriquement et chauffants, les projecteurs LED adaptatifs, la centralisation, les vitres électriques, la climatisation manuelle, la radio 6 haut-parleurs avec écran 7 pouces et compatibilité Androïd Auto et Apple Carplay et le contrôle de la pression des pneumatiques.

Depuis toujours sur la MX-5, le plaisir de conduite est le leitmotiv de ce modèle et sans que cela se fasse avec une débauche de puissance. Dans le cas qui nous intéresse, vous bénéficierez du plus petit moteur à savoir le 1.5 de 132 ch. Une puissance largement suffisante pour se faire plaisir car il ne faut pas oublier que la MX-5 est une propulsion et son poids réduit tournant seulement aux environs de 1 000 kg.

L’avis Caradisiac : la MX-5 est tout simplement un régal à conduire. Le plaisir de conduite est immédiat et vous profiterez de sensations inédites.

Lire notre essai de la Mazda MX-5

5e – Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.0 TSI 115 ch Style (34 600 €) : la curiosité

C’est la seule vraie nouveauté de classement, mais il faudra toutefois débourser près de 35 000 € pour acquérir le seul SUV cabriolet du marché. Volkswagen a, en effet, décidé de remplacer sa Golf Cabriolet pour une déclinaison sans toit de son SUV compact. Un pari commercial risqué sachant qu’il y a que Land Rover, qui a tenté l’expérience avec une version cabriolet de son Evoque et celle-ci a tourné court.

Esthétiquement, pas vraiment de surprise puisqu’on retrouve les grandes lignes du T-Roc. Seule différence logique : la suppression du toit, mais l’ensemble est plutôt réussi. Une seule couleur possible mais celle-ci est originale et convient bien au T-Roc Cabriolet. Il s’agit du « Vert Cactus » associé à une capote noire.

Dans l’habitacle, statu quo puisque la planche de bord est strictement identique. Gros changement au niveau du coffre avec seulement 284 litres contre 445 litres pour le T-Roc classique soit une diminution de 160 litres. Pas de hayon non plus mais une petite malle.

Pour l’équipement,le niveau « Style », ici disponible est l’un des deux seules finitions au catalogue. De série, vous profiterez de l’accès sans clé, du système de navigation, de la caméra de recul, des projecteurs LED, de l’ordinateur de bord, de l’aide au maintien dans la voie, de la capote électrique, de la climatisation automatique, des jantes alliage 17 pouces, du régulateur de vitesse adaptatif, de la sellerie tissu et des sièges chauffants. Pas mal pour une entrée de gamme !

Parmi les deux moteurs essence, vous aurez droit au plus petit à savoir le TSI 115 ch, qui se révèle tonique et sobre sur la version classique. Il faudra attendre le mois de juin et les premiers essais du T-Roc pour se faire une idée définitive sur le T-Roc Cabriolet.

L’avis Caradisiac : Si vous êtes un fan des SUV et de cabriolets, le T-Roc est le véhicule idéal pour vous. Pour les autres, pas sûr que ce véhicule de niche fasse battre leur cœur.