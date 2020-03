Volkswagen : une ID 1 accessible pour 2023 ?

Il est aujourd'hui bien compliqué pour les constructeurs de proposer une voiture électrique utilisable au quotidien et à moins de 20 000 €, sans aucun bonus écologique. La triplette du groupe Volkswagen s'en approche, mais nous n'y sommes pas encore. Toutefois, les années passant, le prix du kWh de batterie diminue, et les volumes de production augmentent, ce qui augure un prix de plus en plus intéressant pour les modèles électriques d'accès à venir. Notamment chez Dacia, qui prépare une nouvelle petite révolution avec sa voiture électrique à bas coût.

Chez Volkswagen, la gamme ID pourrait accoucher d'une ID 1 d'ici trois ans. L'auto devrait avoir le gabarit d'une e-Up! selon nos confrères de Carmagazine qui révèlent l'existence de l'auto. Mieux encore : des variantes "Crozz" et "Roomzz" plus hautes sur pattes seraient à l'étude.

La particularité de cette ID 1 sera donc son prix, contenu sous les 20 000 € sur catalogue, sans bonus écologique. Il faut bien se dire que d'ici 2023, il y a de très fortes chances que le bonus de 6000 € soit réduit, voire supprimé, d'autant plus si la vente de voitures électriques prend réellement de l'ampleur. Les Anglais parlent de deux packs de batteries (24 et 36 kWh) et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 300 km.

A ce niveau de prix, Volkswagen fera toutefois des impasses sur certains équipements technologiques par rapport aux modèles supérieurs. Mais l'essentiel pourrait être là : une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens, un gabarit contenu et un prix un peu plus attractif.