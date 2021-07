Volvo annonce son nouveau système embarqué similaire à celui d'un smartphone

Volvo était déjà un des rares constructeurs à laisser la main à un vrai spécialiste de l'OS (système d'exploitation) pour l'infotainment de ses véhicules. En effet, la quasi totalité des groupes automobiles travaillent en interne sur leurs propres environnements. Mais il est très fréquent de voir une énorme différence de fluidité, d'ergonomie et de qualité visuelle entre ces OS dits "propriétaires" et l'expérience que l'on peut avoir sur un smartphone en 2021.

Volvo a donc choisi une autre voie en laissant faire Google avec Android OS à bord des véhicules, et le constructeur va encore plus loin. Il dévoile Volvo.OS, un tout nouveau système d'exploitation dédié aux véhicules électriques et que l'on retrouvera dans un futur très proche sur la nouvelle génération de modèles zéro émissions.

Développé sur une base d'Android OS (mais aussi Linux ou encore QNX), ce système a la particularité de pouvoir s'ouvrir aux développeurs d'applications tierces, sous réserve d'accord du propriétaire du véhicule : "VolvoCars.OS permet aux développeurs d’accéder – sous réserve du consentement du client – à des fonctions embarquées telles que les données des capteurs du véhicule et les interfaces utilisateur, et à des fonctions sur le cloud telles que les données de flotte. Ils peuvent ainsi créer de nouveaux services et applications pour les voitures Volvo".

En clair, l'OS Volvo sera particulièrement flexible et s'apparentera très clairement à l'expérience que l'on a sur un smartphone. Il sera déployé pour la première fois en 2022 sur le nouveau XC90, et Volvo pourrait frapper un grand coup avec cet OS face à la concurrence souvent fermée et critiquée sur de nombreux points.