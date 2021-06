Volvo : des tarifs préférentiels sur les bornes Ionity pour les clients

C'est au tour de Volvo de proposer des tarifs avantageux à ses clients en véhicule rechargeable. Les 12 premiers mois de l'acquisition de l'auto, ils auront droit à des réductions aux bornes Ionity. Mais à la différence des constructeurs qui sont à l'origine du projet Ionity, Volvo n'en fait pas partie et ne peut pas proposer d'abonnement pour profiter de tarifs préférentiels en direct. Volvo a contourné le problème en passant par la plateforme de bornes de recharge Plugsurfing.

Concrètement, les clients de Volvo électrique auront droit, à partir du 1er juillet 2021 et pendant un an, à des réductions aux bornes rapides Ionity dans toute l’Europe. Il faudra ainsi compter 0,35 €/kWh dans la plupart des pays européens, sauf en France et en Finlande où les bornes Ionity facturent à la minute. Dans ce cas, ça sera donc 0,35 €/min. Pour le client Volvo, ce sera plutôt transparent puisque les fonctionnalités liées aux véhicules électriques sont intégrées dans l'application Volvo Cars.

Rappelons que le plein tarif des bornes Ionity pour les clients qui n'ont pas de rabais est de 0,79 €/kWh (ou /min pour la France).