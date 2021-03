Volvo et Mercedes signent une co-entreprise pour la pile à combustible

Nous arrivons à une période critique de l'histoire des transports routiers, où il faut faire des choix : mobilité électrique à batteries, à pile à combustible, biocarburants... il ne faudra probablement pas se rater puisque les investissements se chiffrent en milliards et les cycles de recherches en années.

Le groupe Volvo, via sa filiale Volvo Trucks, vient justement de signer une co-entreprise avec Daimler (Mercedes) pour développer des camions à pile à combustible. Sur la route, les tracteurs Mercedes et Volvo sont concurrents, mais en réalité, il y a derrière tout ça un certain Geely. Le géant chinois est à la fois propriétaire de Volvo, et premier actionnaire de Daimler.

La co-entreprise, baptisée CellCentric, comporte un rachat de 50 % des activités de pile à combustible de camions de Mercedes par Volvo pour un montant de 600 millions d'euros. Le but avoué est de partager les coûts importants de développement entre les deux acteurs du poids lourd.

Les premiers camions à pile à combustible résultant de cet accord verront le jour entre 2025 et 2030. La technologie de l'hydrogène et de la pile à combustible est nettement plus adaptée à un camion qu'à une voiture particulière puisque l'espace requis par les réservoirs d'hydrogène est moins important, proportionnellement, sur un camion.

Volvo et Daimler ont donc fait un choix diamétralement opposé à celui de Tesla qui mise sur le camion à batteries, plus lourd, et beaucoup plus contraignant d'un point de vue des arrêts pour la recharge. Mais encore faudra-t-il pour CellCentric d'espérer un essor du réseau de distribution de l'hydrogène en Europe.