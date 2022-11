Volvo ne veut pas des moteurs thermiques de Renault et Geely

C'était la grosse annonce de cette semaine : la réorganisation profonde de Renault, qui va se scinder en deux entités. Ampère s'occupera du développement des voitures électriques et Power, des moteurs thermiques et autres mécaniques hybrides. Co-détenue à 50% par le constructeur chinois Geely, cette entité Power a vocation à vendre des moteurs à explosion à de nombreux clients via la filiale « Horse » : Renault, Dacia et Geely, naturellement, mais aussi Proton, Nissan, Mitsubishi, Proton ainsi que Lynk & Co (marque de Geely) et Volvo (également sous le contrôle de Geely).

Mais il faudra finalement compter sans les Suédois. Dans un communiqué officiel, Volvo précise en effet qu'elle ne participera pas à l'effort de développement de moteurs thermiques, conçus dans le cadre de cette nouvelle structure Horse. La marque scandinave, qui prévoit de vendre uniquement des autos électriques dans le monde en 2030, explique fièrement qu'elle abandonne déjà le développement des moteurs thermiques. Elle va pour cela vendre ses parts de 33% dans Aurobay, la société produisant les moteurs de Volvo en Suède co-détenue par Geely.

Uniquement de l'électrique

Cette cession des activités de production des moteurs thermiques de Volvo était de toute façon prévue depuis l'année dernière, même si le constructeur continue de proposer des moteurs thermiques dans ses modèles (du XC40 jusqu'au XC90, toutes les Volvo actuellement vendues en France existent avec un moteur thermique sauf le C40). Mais la marque espère vendre 50% de véhicules électriques dès 2025.