Volvo XC40 : nouveaux moteurs essence T2 et B4, prix de base en baisse

La version 100 % électrique n'est pas la seule nouveauté dans la gamme du XC40. Le SUV compact suédois commence l'année avec un nouveau bloc essence d'accès, le T2. On retrouve sur cette variante le bloc trois cylindres 1.5 litre du T3, mais la puissance est, vous l'aurez deviné, dégonflée. Elle passe de 163 à 129 ch.

Côté couple maxi, c'est ici 245 Nm, soit 20 Nm de moins. De série, il y a une boîte manuelle 6 rapports, mais il y a toujours en option la boîte automatique Geartronic avec 8 vitesses. Ce modèle est une traction. Sans surprise, les accélérations sont moins bonnes, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 10,9 secondes, contre 9,3 secondes au mieux pour le T3. À noter que Volvo annonce maintenant officiellement une vitesse de pointe limitée à 180 km/h, une décision prise dans son objectif d'avoir zéro mort dans ses autos dès cette année.

Avec ce nouveau moteur, le XC40 devient logiquement moins cher. En boîte manuelle, il passe sous la barre des 30 000 €, avec un prix de 29 950 €. La version Geartronic est à 31 950 €. À noter que la finition de base se nomme désormais Momentum Essentiel, et non plus XC40.

Le reste de la gamme essence s'en trouve d'ailleurs modifié. Le T3 commence maintenant avec la Momentum, à partir de 33 950 € (avant c'était 31 650 € en base). Au-dessus, le T4 190 ch devient B4 197 ch. Ce changement de lettre correspond à l'adoption d'un système de micro-hybridation, qui vient soutenir le moteur dans les phases de démarrage ou d’accélération. De quoi faire un peu baisser les consommations et émissions mais Volvo ne donne pas encore les nouvelles valeurs.

Les prix du Volvo XC40

Les essences et diesels