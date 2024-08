Vous pouvez presque commander la Volkswagen ID.3 GTX

Jusqu’à présent, la Volkswagen Id.3 se contentait d’un moteur d’une puissance de 204 chevaux dans sa variante la plus performante. Mais après avoir déjà subi un restylage de mi-carrière de façon anticipée, la compacte électrique allemande va s’offrir une version « sportive » GTX inaugurant de meilleures batteries (d’une capacite de 79 kWh au lieu de 77 kWh) et reprenant le moteur arrière de la grosse berline ID.7 Pro. Très proche cousine de la Cupra Born VZ, elle revendique une puissance maximale de 326 chevaux en version Performance comme cette dernière et promet des performances meilleures que les autres versions bien que pas époustouflantes (0 à 100 km/h en 5,6 secondes).

Mais elle coûtera aussi assez cher : Volkswagen France vient de publier un nouveau communiqué officiel annonçant les « pré-ventes » de l’ID.3 GTX, révélant au passage l’addition allemande de la bête. Chez nos voisins d’Outre-Rhin, il faudra débourser au moins 52 295€ pour en obtenir un exemplaire (dans sa version GTX « tout court » de 285 chevaux, ce qui laisse imaginer que la GTX Performance sera encore plus chère).

Elle sera chère, mais…

En France, il faudra donc s’attendre à une addition de base similaire lorsqu’elle s’ouvrira enfin aux commandes. Ce qui la rendra inéligible au bonus écologique français, à moins d’avoir une grosse remise. Précisons cependant qu’avec une autonomie maximale de 601 km (cycle WLTP), cette ID.3 GTX pourra peut-être convaincre ceux qui recherchent une compacte puissante, polyvalente et très bien équipée qui ne veulent pas d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie à 50 490€. Attendons évidemment de l’essayer pour avoir une idée plus précise sur le sujet.