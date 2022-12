VW Scirocco GTX 16v (1985 – 1988), les chronos d’une Golf Oettinger au quart du prix, dès 9 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ?

Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Pourquoi la Volkswagen Scirocco GTX 16v est-elle collectionnable ?

Sorte de Golf I coupé améliorée, la Scirocco II en conserve la vivacité mais progresse sur les plans du confort et de l'équipement. Surtout, elle inaugure le bloc 1,8 l à 16 soupapes de 139 ch qui la rend plus performante que jamais : c'est la première VW de série à passer les 200 km/h. Uniquement disponible chez nous en finition haute GTX, la Scirocco 16V, très chère, se vendra malheureusement peu. Un coupé agile, rare et performant, distillant des sensations de conduite pures, voilà qui mérite d'être préservé.

On est curieux parfois chez VW. On lance une Golf GTI en 1976 qui ringardise les coupés, mais on remplace la Scirocco, le… coupé qui a précédé la Golf. Cela dit, on ne casse pas sa tirelire côté développement. En effet, la Scirocco de deuxième génération récupère la plateforme de sa devancière, suspensions comprises. En matière de design, après l’avoir consulté, on tourne le dos à Giugiaro, qui avait dessiné le coupé allemand initial… mais on s’inspire grandement de ses travaux ! En effet, les designers de VW, dirigés par Herbet Schäfer, ont bien regardé le concept As de carreaux présenté par le maître italien en 1976 sur base… BMW. La Scirocco II voit son développement débuter cette année-là, puis sort en mars 1981.

Si elle se révèle bien plus moderne que le modèle sortant, ne serait-ce que par son Cx (0.38 contre 0.42), on ne peut dire qu’elle soit aussi charmante. En revanche, dans l’habitacle, on apprécie le nouveau tableau de bord, bien plus évolué et ne devant rien à celui de la Golf. Par ailleurs, le volume utile progresse légèrement. Sous le capot, les puissances varient de 60 ch avec le 1,3 l de base à 110 ch avec le 1,6 l à injection hérité de la Golf GTI. Un prototype équipé d’un 1,8 l à 16 soupapes est exposé au salon de Genève 1983, mais sa commercialisation n’est pas à l’ordre du jour.

En attendant, la Scirocco II est légèrement remaniée en 1984, et c’est en octobre 1985 qu’elle reçoit le moteur le plus intéressant : le fameux multisoupapes entrevu à Genève, développant quelque 139 ch. Comme elle ne pèse que 970 kg, elle affiche des performances très enviables : 208 km/h en pointe, pour un 0 à 100 km/h exécuté en 8,1 s.

Seulement, à 122 800 F (33 600 € actuels selon l’Insee) en 1986, elle est très chère. D’autant que la Golf II GTI 16S équipée du même moteur, commercialisée peu après, s’en tient à 105 600 F. Il faut dire qu’en France, elle n’est proposée qu’en finition haut de gamme GTX (vitres électriques, ordinateur de bord, jantes en alliage), alors que dans d’autres pays, elle est aussi proposée en variantes plus simples GT ou Scala.

Aussi la Scirocco GTX 16V se vendra-t-elle peu, la commercialisation en France s’interrompant fin 1988. Cela dit, en Allemagne, la Scirocco II continuera jusqu’en… 1992, et sera produite à 219 497 unités !

Combien ça coûte ?

Après avoir longtemps végété dans l’ignorance des passionnés, la Scirocco GTX 16V connaît un joli regain d’intérêt. Ainsi, il faut compter un minimum de 9 000 € pour un exemplaire en bon état, mais dépassant les 150 000 km. Pour une auto en excellent état, prévoyez plutôt 12 000 € au bas mot, et les modèles peu kilométrés (moins de 100 000 km) dépassent déjà les 15 000 €. Vous pouvez fouiner à l’étranger, cette Scirocco étant très rare en France, mais les prix sont plus élevés que chez nous.

Quelle version choisir ?

Comme il n’y en a qu’une, le choix est aisé. Préférez une auto en état d’origine, non rabaissée, ce que certains fans de VW ont la manie de faire. Au risque d’abimer les soubassements et les suspensions…

Les versions collector

Toute Scirocco GTX 16v en condition d’origine et impeccable est un collector. A fortiori si elle est peu kilométrée. Un kit carrosserie d’époque (Kamei, Karmann) pourra constituer un plus s’il n’est pas abimé.

Que surveiller ?

Même si elles étaient bien protégées d’origine, vu leur époque de fabrication, les Scirocco sont sensibles à la corrosion. Passages de roue, planchers, bas de caisse peuvent avoir souffert. Mécaniquement, c’est du solide à condition d’avoir été bien entretenu et pas trop maltraité, sinon, le joint de culasse cédera un peu prématurément. A surveiller également, la courroie de distribution. Si tout a été bien fait, ce bloc dit KR passe les 300 000 km sans encombre. Il en va de même pour la transmission.

Pour sa part, l’habitacle vieillit plutôt bien, même si le soleil finit par causer des fentes sur la coiffe du tableau de bord. La sellerie se réveille endurante, comme les accessoires. Avec cette Scirocco, la Deutsche Qualität n’a rien d’un mythe !

Au volant

Que la Scirocco paraît menue désormais ! Néanmoins, à bord, on se trouve une bonne position de conduite, malgré le volant non réglable. En effet, le siège aux épais renforts, lui, s’ajuste en hauteur. Le tableau, agréable à l’œil, se révèle pratique à l’usage, d’autant que l’instrumentation demeure celle, simple, de la Golf. Dès le démarrage, le moteur se révèle plutôt présent dans l’habitacle. Plutôt souple, il est docile et progressif en ville, mais sur route, il se révèle. Passé 4 000 tr/min, il s’envole littéralement vers la zone rouge. Le tout, en gratifiant d’une fort belle poussée !

On en prend plein les oreilles pour quelque chose, même si le niveau sonore est nettement mieux contenu que dans une Golf 1. La boîte, bien étagée, agréable à manier et rapide, seconde idéalement ce bloc performant. Elle tire court (31,7 km/h pour 1 000 tr/min en 5e), ce qui, allié au poids modéré, aide les reprises. Le châssis a un peu plus vieilli. Ferme en manœuvre, la direction s’allège ensuite mais manque un poil de précision, alors que la voiture prend plus de roulis qu’attendu.

Néanmoins, elle s’accroche joliment au sol et se révèle fort agile dans le sinueux, là où elle procure le plus de plaisir. La suspension est ferme mais pas si inconfortable, mais le freinage manque encore de mordant. Il est d’époque, en somme. Côté consommation, comptez 9 l/100 km en moyenne.

L’alternative newtimer*

VW Scirocco III R (2009 – 2017)

Etablie sur la base de la Golf V, la VW Scirocco de 3e génération a été annoncée par le concept Iroc en 2006. Très joliment dessinée, elle se donne des airs de break de chasse, même si elle demeure moins spacieuse qu’une Golf. Néanmoins, la Scirocco bénéficie de voies élargies qui la rendent plus efficace, chose prenant tout son sens en 2009 quand elle se décline en version sportive R. Au programme, 2,0 l turbo, 265 ch, trains affûtés et 250 km/h en pointe. Elle marche fort, et si elle demeure une traction, cela ne nuit pas trop à son agrément sportif. En 2014, la Scirocco est restylée, ce qui profite aussi au moteur, passant à 280 ch. Les performances progressent encore. En 2017, la voiture prend sa retraite. A partir de 13 000 €.

Volkswagen Scirocco GTX 16v (1986), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 781 cm3, 16 soupapes

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 139 ch à 6 100 tr/min

Couple : 168 Nm à 4 600 tr/min

Poids : 970 kg

Vitesse maxi : 208 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,1 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Volkswagen Scirocco, rendez-vous sur le site de La Centrale.