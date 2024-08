4 millions de kilomètres, des feux LED et des prises USB : ce van Ford ne veut pas mourir

Une curieuse tendance anime actuellement les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir des internautes férus de voitures indestructibles : celle de dénicher des autos au kilométrage incroyable. Après l'Aston Martin V8 Vantage achetée par un Français, la Mercedes châssis long des îles Baléares et la Tesla Model S du chauffeur privé, voici le Ford Transit Mark II trouvé en Afrique et plus particulièrement dans les rues de Lagos au Nigeria.

Le van en question médiatisé par la chaîne Youtube Blexidy parmi d'autres épaves affiche contrairement aux véhicules précédemment cités un triste état de présentation. La carrosserie est emboutie sous tous les angles, le bouchon du réservoir de carburant n'est plus tout comme le bouclier et l'éclairage d'origine. Détail amusant, des équipements simples mais modernes sont de la partie. Les projecteurs sont remplacés par des petits feux LED très actuels tandis que l'habitacle reçoit des prises USB sur le tableau de bord.

4,1 millions de kilomètres au compteur

Le clip publié sur la plateforme vidéo indique en description et en miniature que cet étonnant Ford Transit affiche très exactement 4 100 300 kilomètres à l'odomètre. Une donnée à l'exactitude discutable vu l'état de l'instrumentation. L'utilitaire circule encore quotidiennement dans un paysage automobile local pas si différent.

Une vidéo POV insolite et complète

Conformément à l'exercice de la vidéo à la première personne, le caméraman réalise un tour du propriétaire finalement assez détaillé. Il permet de découvrir l'extérieur dans son intégralité mais aussi l'intérieur et les dessous amochés et rouillés de l'auto. La suite et fin prend la forme d'un tour sur la route avec une direction très floue bien éloignée de sa sortie d'usine en 1977.