8 990 € pour la voiture électrique d'occasion la moins chère du salon de Lyon

Vous êtes à la recherche d'une voiture électrique pas chère, et les prix du neuf vous dépriment ? Pensez occasion ! Au Salon de Lyon, près de 200 modèles vous attendent dans le hall 3, qui leur est dédié. Et après avoir déniché pour vous la plus cher des occasions de cette année, puis la moins chère, mais en thermique, on vous a trouvé la moins chère des électriques. Son tarif : 8 990 €.

Alors bien sûr, ne vous attendez pas à la dernière des nouveautés, avec batterie de 90 kWh et autonomie de 600 km. Il faut se contenter de 22 kWh et 190 km selon la norme WLTP. Et vous l'aurez reconnue en photo d'introduction, on parle ici de la Renault Twingo e-Tech. Un exemplaire de décembre 2021, en finition Life.

Proposée à 8 990 €, est-ce une bonne affaire ? Pour le savoir, il faut regarder d'abord le kilométrage : il est encore raisonnable, avec 39 582 km. Et bien sûr le prix du neuf, qui était à l'époque de 21 550 €. Du coup, la décote est de - 59 % par rapport au prix neuf (hors bonus). Et comparée aux offres vues sur La Centrale, c'est sincèrement une bonne affaire, puisque la plupart des modèles équivalents sont autour de 10 000 €, voire plus encore.

Une bonne affaire, mais une pure citadine. Ne comptez pas faire de longs trajets à bord de la Twingo. Son autonomie la limite à de courts trajets, d'autant qu'elle se passe de charge rapide. Elle se limite à 22 kW en courant alternatif sur les bornes publiques. Ce qui lui permet de récupérer 80 % de batterie en partant de 0 en une heure tout pile.

Par contre, son petit moteur de 81 ch est tout à fait suffisant en performances pour ne jamais se sentir trop juste dans la circulation. Son 0 à 100 en 12,9 secondes est même meilleur que celui de la version thermique 95 ch en boîte EDC (13,1 s.).