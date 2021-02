En direct de la loi : à quel âge un enfant peut-il monter à l'avant ?

dailymotion

La question de la semaine

« C'est bientôt les vacances et je ne me souviens plus si mon fils de 10 ans peut monter à côté de moi à l'avant. Qu'en est-il ? »

Geneviève (Strasbourg)

Ok, à partir de dix ans !

La réponse de Maître Tichit : « Pour tous les enfants de moins de dix ans, c'est interdit de monter à l'avant de la voiture. C'est le code de la Route qui le prévoit. Il y a une seule exception : pour les bébés, c'est possible de les installer à l'avant, dans le cas où ils disposent d'un siège auto adéquat, installé dos à la route, et dès lors que l'airbag passager aura été désactivé [quand le véhicule en est équipé, NDLR].

Et si l'on contrevient au code de la Route, quels sont les risques ?

C'est passible d'une amende de 135 euros (soit une contravention de quatrième classe). »

Pour les moins de dix ans, le siège auto est obligatoire…

Conclusion de Caradisiac : Que les enfants soient simplement mal attachés, voire pas attachés du tout, ou qu’ils ne soient pas maintenus au bon endroit, dans un équipement adapté ou pas, le tarif est le même : 135 euros, sans retrait de point.

En pratique, il faut reconnaître que si la ceinture de sécurité n’est pas oubliée, les contrôles portent rarement directement sur le dispositif de retenue utilisé. Pourtant, il existe plusieurs catégories de sièges bébé et/ou de rehausseurs, et, selon la taille et l’âge des enfants, ils ne sont pas tous adaptés… Méfiez-vous ! La Sécurité routière rappelle sur son site Internet tout ce qu'il faut savoir dans un dépliant publié à cet effet et consultable en ligne.

Sachez notamment qu'il existe 5 groupes de dispositifs de retenue :

Groupe 0 : de la naissance à 10 kg et jusqu’à 70 cm

Le dispositif est à installer dans un siège placé dos à la route, à l’avant ou à l’arrière de la voiture.

Les nourrissons peuvent aussi être installés dans un lit nacelle, disposé parallèlement au dossier de la banquette arrière et fixé par des sangles aux points d’ancrage des ceintures de sécurité.

Groupe 0+ : de la naissance à 13 kg et jusqu’à 80 cm

Ce siège permet de transporter l’enfant toujours dos à la route, à l'avant ou à l'arrière de la voiture, dans une position semi-allongée.

Groupe 1 : de 9 à 18 kg et jusqu’à 1 mètre

L’enfant se tient bien assis, il peut donc être installé dans un siège doté d’un harnais (siège-baquet) ou dans un siège avec tablette de protection (siège à réceptacle) susceptible de se fixer aux deux points d’ancrage de la ceinture médiane.

Groupe 2 (15 à 25 kg) et groupe 3 (22 à 36 kg) et jusqu’à 1 m 50

L'enfant est installé sur un rehausseur jusqu’à ses 10 ans.