Loi - Radars - PV - Feux rouges - Vidéoverbalisation

Toutes ces caméras commencent sérieusement à me faire peur. On déverrouille de plus en plus leur utilisation. Jusqu'où sommes nous capables de les utiliser, et à quelles fins ?

Vont elles remplacer petit à petit tous les agents sur les routes, voire plus, qui sait dans dix ans comment va évoluer la société et le pouvoir ?

De plus, verbaliser c'est bien, mais stopper les plus dangereux, c'est encore mieux avant un accident regrettable. On devrait pouvoir les utiliser dans le cadre de verbalisations communes seulement si elles aident à intercepter un individu immédiatement, ne serait ce que pour mettre hors d'état de nuire un comportement dangereux répétitif, ou bien pour faire prendre conscience. Notre société ne fonctionne plus que par des menaces de répression. Je doute vraiment de leur utilité à moyen terme. Un petit délit puni 1 mois après les faits ne peut pas être aussi pédagogique. A quoi bon si il n'y a pas d'amélioration des citoyens. La plupart est capable de grandes choses, de comprendre pourvu qu'on les responsabilises, les respecte. La soumission, le dédain et la bêtise n'hâtisent que les haines.