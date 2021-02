Loi - Radar - PV - Excès de vitesse, portable, ceinture, stationnement, FPS, maîtrise…

En réponse à

Bonjour,je me suis fait arrêter avec trois amis du quartier par la police nationale à 22h10.il nous ont emmenés au commissariat à cause de l'un des trois qui est sorti de la voiture en courant pour éviter le contrôle pacqu'il était en procédure judiciaire et devrait être chez lui avant 22h.la nationale le suive et suite à ça ils m'ont sorti de la voiture menotté.

Ils ont mis les trois personnes qui étaient avec moi en garde à vue parce qu'ils avaient des problèmes.

Ils m'ont laissé attendre jusqu'à minuit passé,un agent est venu me voir avec sa tablette et me demande de signer sur trois infractions (non port du A,la ceinture de sécurité et le clignotant) .le A c'est vrai je l'avais pas mais la ceinture et le clignotant il a voulu les rajouté je sais pas pourquoi.j'ai refusé de signer en lui disant que j'avais ma ceinture et j'avais mis le clignotant pour tourner,il m'a dit si tu signe pas je te met du stupéfiant du coup j'ai eu peur et j'ai signé.

Donc est-ce possible de contester les deux amendes que l'agent à mis en plus et est-ce qu'il a le droit de me forcer à signer.

Je voulais aussi savoir s'il a le droit de me mettre trois amendes d'un seule coup,dans la même date,même heure et le même lieu.c'est légal ou pas légal.