dailymotion En direct de la loi : verbalisé à tort pour un feu rouge, qui peut témoigner ?

La question de la semaine

« J'ai été verbalisé pour un feu rouge soi-disant brûlé, mais c'est totalement faux, et mon cousin qui m'accompagnait pourrait en témoigner. Son témoignage est-il recevable en justice ? »

Éric (Montpellier)

Seuls les témoignages des conjoints sont écartés

La réponse de Maître Tichit : « Oui, tout à fait, il peut être recevable. Un cousin peut venir témoigner comme n'importe qui… La seule personne qui pose problème finalement, c'est le conjoint. »

Caradisiac : Si l'on est ni le mari ni la femme, tous les témoignages sont donc recevables, sachant que si l'on suit le code de Procédure pénale, il nous faut au moins deux témoins pour contester comme il se doit un procès-verbal…

Me Tichit : « En effet, il convient normalement d'avoir au moins deux témoignages. En pratique, même si vous n'en avez qu'un seul, c'est déjà une bonne chose. C'est comme une sorte de commencement de preuve attestant de votre bonne foi et du fait surtout que vous n'avez pas commis l'infraction reprochée ! Il ne faut donc pas hésiter à le produire en justice. »

En théorie, il en faut deux !

Conclusion de Caradisiac : « Les procès-verbaux (..) font foi jusqu'à preuve contraire » et la preuve contraire ne peut être « rapportée que par écrit ou témoins », dixit l'article 537 du code de Procédure pénale. Mieux vaut le savoir, car en cas de contestation, la suite logique est de se retrouver cité à comparaître devant le tribunal compétent. Et à la barre, il s'agira d'exposer sa défense avec des arguments qui valent le coup juridiquement.

S'il n'est question que de plaider sa bonne foi, sans élément probant, attention, ça marche rarement et surtout, ça peut carrément agacer le juge ! En cas d'interpellation et de verbalisation considérée comme infondée, le premier des conseils est de tout de suite penser au recueil des témoignages, soit des éventuels témoins qui ont pu assister à la scène.

Ce n'est jamais simple, d’autant plus qu'un certain formalisme est à respecter pour que ce ou ces témoignages soient bien recevables en justice. Pour plus de facilité et éviter les erreurs, le ministère de la Justice a mis en ligne un formulaire Cerfa (cliquez sur ce lien pour pouvoir y accéder)… Surtout, n'hésitez pas à vous en servir !

