A bas les restrictions de circulation : quelles sont les occasions "Crit'Air 1" les moins chères ?

2040. Voire carrément 2035. Ce sont les échéances temporelles pour bouter hors de nos routes les véhicules thermiques, en Europe. Soit dans 15 à 20 ans. Pas si loin finalement. Mais en attendant, les restrictions de circulation se font de plus en plus répandues et sévères. Déjà dans les zones à circulation restreintes (ZCR), on ne peut circuler qu'avec des voitures qui peuvent arborer des vignettes "Crit'Air", classées de 5 à 0, selon les normes de pollution respectées (la 0 correspondant aux voitures électriques).

Ainsi, Paris, Lille, Grenoble ou Strasbourg intègrent des ZCR. Et la capitale est la plus "punitive", en écartant de ses artères les véhicules Crit'Air 4 et 5, en semaine, de 8 heures à 20 heures.

Le but est également de sévériser année après année ces restrictions. Ainsi, Paris a prévu d'écarter les vignettes Crit'Air 3 à partir de 2022. Et les Crit'Air 2 et tous les diesels en 2024, puis en 2030, seuls les véhicules Crit'Air 0, soit les électriques, seront autorisés à circuler dans la capitale. Sauf retour en arrière, ou volonté politique changeante...

Du coup, pour un parisien, un Francilien, ou même tout automobiliste confronté à ces ZCR, ou amené à se déplacer en Ile-de-France un jour, se pose une question. Lors du renouvellement de sa voiture, faut-il encore envisager une voiture qui ne dispose que d'une vignette 5, 4, 3 ou 2 ? Ne faut-il pas directement viser une Crit'Air 1 ou 0 ? Le souci, c'est que ce sont par définition des véhicules plus récents, et donc plus chers, car respectant des normes de pollution elles aussi plus récentes et plus drastiques. Ce qui peut décourager... ou se révéler impossible au vu de l'épaisseur du porte-monnaie. Et pourtant, certaines sont aujourd'hui abordables, voire franchement bon marché

Pour cet article, nous avons volontairement écarté les voitures électriques, pour nous concentrer sur les autos affichant une vignette "Crit'Air 1" qui, logiquement, devrait laisser quelques bonnes années de tranquillité de circulation, partout sur le territoire. Et qui s'affranchissent des problématiques encore vives d'autonomie et de recharge.

Concrètement, cela veut dire opter pour un véhicule qui respecte la norme "Euro 5 ou ultérieur", c'est à dire immatriculé à partir du 1er janvier 2011 (ou qui respecte la norme, si immatriculé antérieurement).

Attention, même respectant la norme, tous les véhicules diesels sont exclus de la vignette Crit'Air 1. Au contraire, ceux ne la respectant pas forcément, mais fonctionnant au GNV ou de type "hybrides rechargeables", en bénéficient automatiquement.

Voici la sélection Caradisiac des voitures Crit'Air 1 les plus abordables, catégorie par catégorie

Les minicitadines et citadines polyvalentes Crit'Air 1 les moins chères

Ce sont évidemment les plus nombreuses sur le marché, de par leur prix déjà abordable en neuf. On en trouve à moins de 3 000 € !

Ford Ka 2

La petite Ford, cousine technique de la Fiat 500, est bien moins chère que cette dernière ! On trouve des exemplaires de 2012, affichant 120 000 à 130 000 km, pour 2 800 €. Pour 4 000 €, on peut dénicher des exemplaires de 2013 et moins de 100 000 km. Elle est dotée du petit 1.2 bien connu du groupe Fiat, qui développe 69 ch et procure des performances honnêtes en ville, mais insuffisantes sur route. Il est par contre hyper fiabilisé.

Fiat Panda 2

Une minicitadine très aboutie que cette Panda. Elle se faufile avec aisance en zone urbaine, et les manœuvres sont facilitées par la touche "city", qui augmente l'assistance de direction. Une fonction qui a pu poser des soucis de fiabilité, mais c'est aujourd'hui presque totalement résolu. On trouve pour environ 2 500 € des Panda de deuxième génération, moteur 1.2 69 ch, comme sur la Ford Ka. Ils affichent parfois moins de 140 000 km. Pour 3 000 €, environ 120 000 km. ET si on pousse jusqu'à 4 000 €, c'est la troisième génération, plus aboutie en tout point (confort, insonorisation, équipement), qui vous tend les bras.

Fiat Punto Evo/Punto 3

La Punto est, contrairement à la Panda, une grande citadine, dite "polyvalente". Elle est donc un peu plus chère, mais on trouve tout de même des modèles de 2011, autour de 100 000 km, pour 4 500 €. Elle aussi dotée du 1.2 69 ch pour ce prix. Les modèles 1.4 77 ch sont bien plus onéreux (6 000 €). Faiblement motorisée, on ne doit la cantonner qu'à la ville. Mais elle est par ailleurs spacieuse, avec un grand coffre, confortable et bien équipée.

Suzuki Alto 2

Cette petite suzuki, basique, est très présente en petite annonce, dès qu'on cherche les prix les plus bas. Il faut dire qu'on pouvait l'acheter neuve à moins de 10 000 € à l'époque (à partir de 8 300 € en 2011). Bien sûr, ses prestations sont basiques, sa finition aussi, mais elle ne manque pas de pep's en circulation urbaine grâce à son 3 cylindres 1.0 de 68 ch et son poids plume. Par contre, sur autoroute, c'est l'enfer. On en trouve aujourd'hui en tout cas à moins de 3 000 €, et pour 3 500 €, le compteur n'affichera pas plus de 110 000 km.

Peugeot 107/Citroën C1/Toyota Aygo

La triplette PSA/Toyota est un best-seller dans la catégorie des mini-citadines. Elles sont du coup très présentes en annonce, et à des prix très intéressants, toujours avec la fameuse vignette "Crit'Air 1" ! Basiques de conception, elles sont économiques à l'usage et à l'entretien, et font correctement le job, que ce soit en ville, et même sur route. Le 3 cylindres 1.0 de 68 ch est volontaire, et très sobre. Les quelques soucis de fiabilité des débuts sont aujourd'hui la plupart du temps résolus (pompe à eau, embrayage, infiltrations). Pour 3 000 à 3 500 €, vous aurez un exemplaire de 2011 ou 2012, affichant avec un peu de chance moins de 100 000 km au compteur. Et pour 4 300 €, autour de 85 000 km.

Renault Twingo 2

Comment faire l'impasse sur la Renault Twingo ? Impossible. C'est l'archétype de la petite citadine économique, à l'achat comme à l'usage. En 2011, c'est la seconde génération qui est en commercialisation. Et c'est une des puces urbaines les plus abouties. Elle est confortable, pratique, très rassurante sur la route, elle peut d'ailleurs se permettre sans souci des escapades en dehors de la ville. Eh bien sachez qu'un modèle "Crit'Air 1", de 2012, moteur 1.2 16v de 75 ch, fiable et sobre, affichant moins de 100 000 km, peut être à vous contre moins de 4 000 €, et que ce sera même, dans certains cas, une version restylée !

Peugeot 206+

Chez Peugeot encore, au-dessus de la 107, on trouve la 206+. Il s'agit d'une 206 maquillée en 207, qui a été vendue en même temps que cette dernière, pour prolonger la carrière de la 206. Une citadine polyvalente, donc plus spacieuse et confortable qu'une mini-citadine. Elle s'échange contre 4 000 € en version 1.4 75 ch, plus apte à sortir de la ville que la version 1.1 60 ch, millésime 2011 ou 2012, et environ 140 000 km.

Dacia Sandero

La Dacia Sandero décote très lentement. Ce qui fait que malgré un prix d'attaque en neuf sous les 8 000 €, elle cote encore presque 3 000 €, même en finition de base, pour un modèle de 2011. On a pour ce prix un moteur 1.4 de 75, assez gourmand, mais fiable et de bonne volonté. Et une voiture certes basique, peu équipée, mais qui vieillit finalement très correctement, et dont la fiabilité reste excellente. De plus, la Sandero de première génération est une des voitures les moins chères à entretenir, assurer, réparer, etc. Avec sa vignette 1, elle vous permettra de voir venir quelques années sans dépenser beaucoup.

Ford Fiesta 5

Chez Ford, on trouve au chapitre des voitures pas chères, en plus de la Ka, la plus polyvalente Fiesta. Une auto qui sait faire preuve d'autant de confort que de dynamisme, qui dispose de volumes corrects, aussi bien pour les passagers que pour les bagages. Et qui est fort sympathique à conduire. Et on trouve des modèles 2011/2012 à partir de 3 500 €. Certes ils disposent du plus petit moteur, le 1.25 de 60 ch, et ont au minimum 140 000 km. Si l'on rajoute 1 000 €, on baisse en kilométrage, et on peut même parfois accéder à un 3 cylindres 1.0 EcoBoost 100 ch. Plus performant bien sûr.

Renault Clio 3

Voiture la plus vendue en France depuis des lustres, la Clio est également assez accessible, même si son aura maintient des cotes assez élevées finalement en occasion, surtout pour les modèles les plus âgés (paradoxalement). Du coup, pour accéder à un modèle 2012, c’est-à-dire une Clio 3 restylée, il faut mettre un peu plus la main au porte-monnaie, même si elle reste parmi les plus abordables. C'est surtout que les kilométrages sont plus élevés. Ainsi pour un modèle de 2011, moteur 1.2 16v 75 ch, affiché 4 000 €, le compteur affichera en moyenne 150 000 km. Parfois moins, mais l'état général laisse alors à désirer.

Les berlines compactes Crit'Air 1 les moins chères

Elles sont moins nombreuses, mais elles existent, et même à des tarifs qu'on n'imaginerait pas. Bien sûr, les kilométrages sont en moyenne plus conséquents que pour les citadines, mais pas tant que ça, et de bonnes affaires peuvent se trouver. Vous pensiez qu'une compacte Crit'Air 1 coûtait au bas mot 10 000 € ? Pas du tout regardez.

Citroën C4 II

La C4 de deuxième génération est l'une des compactes les plus confortables du marché. Sans pour autant renoncer à une tenue de route efficace. Elle est aussi très habitable, avec en particulier un coffre de gros volume. Elle est également bien finie et équipée. Et son manque d'image en occasion permet de faire des bonnes affaires. Ainsi, un modèle en vignette Crit'Air 1, de 2011 ou 2012, affichant moins de 150 000 km, doté du moteur essence 1.6 VTI 120 ch, se trouve à partir de 5 000 € environ. Les meilleures affaires sont même des modèles 2013, affichant moins de 120 000 km ! Attention à la chaîne de distribution de ce moteur toutefois, il existe une fragilité potentielle.

Peugeot 308

La 308 est le pendant de la Citroën C4 chez Peugeot. Mais en bien plus dynamique à conduire ! Et moins confortable du coup, même si elle reste fréquentable à ce chapitre. Elle n'est même pas plus chère que la compacte aux chevrons et reste l'une des plus abordables, bien loin d'une Volkswagen Golf ou d'une Honda Civic, qui sont 2 000 € plus chères minimum ! On trouve donc des exemplaires 2011, 1.6 VTI 120 ch, finition haute Premium, affichant moins de 120 000 km (parfois moins de 100 000 km !), pour 5 500 €/6 000 €. Avec les mêmes réserves sur la chaîne de distribution. Il ne doit y avoir aucun bruit métallique .

Ford Focus 3

Ford est le champion du rapport qualité/prix/équipement. Et la Focus 3 ne fait pas exception à la règle. Elle est malgré tout un peu plus chère que ses homologues françaises, dont les prix font les frais d'une concurrence plus rude entre vendeurs. Ici, pour un modèle 2011 ou 2012, il faudra compter 6 000 € à 6 300 € pour un modèle 1.6 Ti-VCT 105 ou 1.0 EcoBoost 100 ch. Le second étant à privilégier en termes de consommation et d'agrément. Mais il est un peu moins fiable. En tout cas la Focus est un modèle de dynamisme. Une compacte très agréable à conduire, et qui bénéficiait déjà à cette époque de nombreuses aides à la conduite.

Renault Mégane 3

Décidément, beaucoup de Renault dans cette sélection. En effet, il ne faut pas oublier que la marque est leader des ventes en France, et que ses modèles, nombreux sur le marché de l'occasion, se dégotent de fait à bon prix. On peut trouver des modèles de 2011 à 2013, et même des "phase 3" de 2014, en 1.2 TCe 115 ou 1.4 TCe 130, affichant moins de 70 000 km, pour moins de 6 000 €. La Mégane 3 est une auto sûre, dynamique, et bien équipée, surtout dans la répandue finition Bose. Sa fiabilité est correcte, mais attention à la consommation d'huile du 1.2 TCe.

Les SUV Crit'Air 1 les moins chers

Les SUV sont très à la mode. Par conséquent, ils sont plus chers que la moyenne, et les bonnes affaires sont plus rares. Mais on trouve parfois quelques perles, qui permettront aussi de rouler encore de longues années sans restrictions. Les moins chers, ce sont bien sûr les SUV urbains, dont voici une sélection.

Dacia Duster

Dans la catégorie, c'est l'archétype de la bonne affaire. En réalité il décote très lentement, mais comme son prix de base était hyper abordable, il permet d'accéder au monde du SUV Crit'Air 1 pour pas trop cher. En effet, on trouve des modèles 1.6 16v 105 ch de 2011 ou 2012, moins de 100 000 km, pour environ 6 500 €. Ce moteur n'est pas un foudre de guerre, il est glouton, mais au moins, il est fiable. Pour un moteur plus moderne et plus performant, le 1.2 TCe 125 ch, il faut plutôt envisager un chèque de 8 000 €. Pour le prix, vous aurez entre les mains un SUV low cost assez rustique mais finalement pas si indigent, surtout en finition Lauréate ou Prestige.

Nissan Juke

Le Juke fut le pionnier des SUV urbains "modernes" (on ne parle pas des premières générations de Jimny ou de Panda 4x4 !). Il se retrouve donc en nombre en occasion, et à des prix intéressants. Un modèle 2012, doté du 1.6 16v 117 ch, affichant environ 110 000 km, s'échange contre en moyenne 6 500 €. Il est fiable, mais son agrément est limité. Il manque en fait de couple. Mais si ce n'est pas la performance que vous recherchez, mais un look original et décalé, il est fait pour vous. Attention, la finition n'est pas non plus au top, mais le Juke vieillit bien.

Peugeot 2008

C'est une des stars du marché français. Et sa forte présence sur le marché fait baisser les prix, et cela sera plus encore le cas à l'arrivée de la nouvelle génération, dans quelques mois, sur le marché de la seconde main.

Bien fini, très agréable à conduire, dynamique ET confortable, le 2008 possède aussi un bon volume de chargement plat banquette rabattue, mais cette dernière n'est pas coulissante, comme sur le Renault Captur.

Le premier prix (ils sont tous Crit'Air 1 de toute façon), et de 7 500 € pour un modèle au kilométrage conforme à la moyenne, doté du 1.2 VTi/Puretech 82 ch. Les modèles 1.6 VTi 120 ch et 1.2 Puretech 110 sont bien plus chers (à partir de 8 500 €). Privilégiez une finition Allure ou Féline, mieux équipée.

Renault Captur

Avec le 2008, le Captur forme le duo en tête des ventes de SUV en France. C'est même lui qui est devant. Joliment dessiné, pratique avec sa banquette coulissante et ses sièges déhoussables, il pèche par une qualité de finition inférieure à celle de ses concurrents. Un peu plus cher que le 2008, il reste un des plus abordables SUV du marché respectant notre contrainte. On trouve des modèles 0.9 TCe 90 ch de 2013, affichant 140 000 km en moyenne, pour 7 500 €. Pour un peu moins de kilomètres (moins de 100 000), il faudra ajouter 1 000 €. Et pour un 1.2 TCe 120 ch, c'est 9 000 € environ pour moins de 100 000 km.

Skoda Yeti

Autre marque abordable qui a sorti un SUV urbain, Skoda. Son modèle Yeti est lui aussi parmi les moins chers du marché. Et comme il est moins connu que ses concurrents, les bonnes affaires sont de son côté. Ainsi, on peut trouver des modèles 2013, dotés de motorisation assez puissantes, comme le 1.8 TSI 160 ch, pour moins de 7 000 € ! Et le 1.2 TSI 105 ch, plus répandu, aura pour le même prix parfois moins de 100 000 km, contre 140 000 pour le plus puissant 1.8.

Le Yeti est un SUV confortable, spacieux, bien fini, sérieux, et qui vieillit bien. Il est un bon compagnon de route, auquel on ne pense pas spontanément, mais qui est tout aussi homogène et intéressant que les autres modèles sélectionnés.

Les berlines familiales Crit'Air 1 les moins chères

Elles sont rares et peu plébiscitées. Mais on fait des affaires ! Les modèles familiaux cotent en effet à peine plus que les citadines ! De quoi rouler confortablement et avec de l'espace, pour pas cher, et sans craindre les restrictions à venir.

Skoda Octavia 2

Encore un modèle Skoda, cette fois-ci dans la catégorie des berlines familiales. L'Octavia, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a toujours été une familiale très abordable. Un achat malin, comme on dit. Elle est spacieuse, dispose d'un coffre énorme, d'équipements tout à fait à la page. Elle est même plutôt bien finie, par rapport à une française ou même une allemande. Et le manque d'image de marque rend les prix canons. Pour un modèle de seconde génération, qui dispose d'une vignette Crit'Air 1, les prix débutent à 4 800 €. Mais pour un moteur d'ancienne génération 1.6 105 ch. Pour disposer d'un plus moderne 1.2 TSI, il faut mettre au moins 6 000 €. Et environ 8 000 € pour avoir moins de 80 000 km au compteur. Ce qui reste une bonne affaire.

Renault Laguna 3

La Laguna 3 pâtit évidemment de la mauvaise réputation de la Laguna 2 en termes de fiabilité. Pourtant, cette troisième génération s'en sort avec les honneurs à ce chapitre. Mais le mal est fait, et du coup les cotes sont basses. On peut donc repartir au volant d'un modèle 2010 (il respectait déjà Crit'Air 1), moteur 2.0 16v 145 ch, pour moins de 4 500 €. Mais il faut se lever tôt et être patient, car les annonces sont rarissimes en modèles essence, contrairement au diesel.

Les minispaces, monospaces et monospaces compacts Crit'Air 1 les moins chers

Une catégorie en totale perte de vitesse, depuis l'avènement des SUV. On y trouve des modèles modernes, respectant donc bien sûr notre règle du "Crit'Air 1", et vraiment pas chers.

Dacia Lodgy

Le Lodgy, comme le Duster dans la catégorie des SUV, est le modèle "prix plancher". Il est basique mais propose un volume habitable et de chargement record ! C'est un véritable déménageur. L'équipement, pour peu que vous soyez déjà content d'avoir le GPS, la radio et les fonctions de base électriques, est honnête. Par contre, le confort auditif patit d'une insonorisation médiocre.

On trouve des modèles 2013, dotés du 1.2 TCe 115 ch (dont il faut surveiller la consommation d'huile), affichant en moyenne 140 000 km, pour moins de 5 500 €.

Renault Modus

Le Modus est un minispace. Petit donc, mais assez malin avec une banquette coulissante et de nombreux aspects pratiques. Il est également confortable, et fiable. Pour ceux qui veulent un peu plus, il existe en version longue "Grand Modus". Les prix sont très bas. On peut repartir au volant d'un modèle court, doté du 1.2 16v 75 ch, année 2012, moins de 100 000 km, pour moins de 4 500 €. Pour un plus polyvalent 1.2 TCe 100, comptez 5 500 €.

Renault Scénic 3

Le Scénic aussi se trouve à prix très abordables en occasion, pour un modèle Crit'Air 1. Il faut dire qu'il est très répandu, malgré la concurrence des SUV. C'est un monospace compact très confortable, bourré d'aspects pratiques, et doté de sièges indépendants (qu'il faut malheureusement laisser au garage si on veut obtenir le volume de coffre maxi). Mais voilà, pour 5 500 € et moins, vous repartez au volant d'un modèle de troisième génération, moteur 1.2 TCe 115/130 ou 1.4 TCe 130, parfois moins de 120 000 km. Pour 1 000 € de plus, il sera de 2014, ce qui correspond au dernier restylage de cette génération, plus sexy.

Citroën C3 Picasso

Pour finir, un représentant de la marque aux chevrons. Plus discret, le C3 Picasso est un minispace qui en offre pour son argent. Il est spacieux par rapport à sa taille, très confortable sur route, et assez jovial esthétiquement. Il est surtout très abordable, car il décote rapidement. Pour pouvoir accéder à un modèle Crit'Air 1 de 2011, il suffit de signer un chèque d'un montant de 4 500 €. Vous repartirez alors avec un modèle 1.4 VTi 95 ch. Certes pas un foudre de guerre, mais il suffit pour voyager sans être trop chargé.