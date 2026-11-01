Le nouveau Volkswagen T-Roc « full hybride » n’arrive pas trop tard, mais il est très cher
2. A ce prix, heureusement que l'équipement de série du Volkswagen T-Roc Hybrid est bon
L’équipement de série du Volkswagen T-Roc Hybrid ne souffre d’aucune lacune grave et heureusement compte tenu de son prix (voir page suivante). Il possède dans la finition de départ « Life » la caméra de recul, les jantes de 16 pouces, 4 prises USB-C dont 2 à l’arrière, les feux arrière à LED, le régulateur de vitesse adaptatif (avec lane-assist), l’écran tactile central de 12,9 pouces ou encore la climatisation automatique bi-zone.
Il faut passer au niveau Style pour ajouter l’intérieur gris clair, la climatisation tri-zone, les jantes de 17 pouces ou encore le système Park Assist Plus. Le niveau R-Line, enfin, rajoute des jantes de 18 pouces et des boucliers plus agressifs en plus des sièges avant sport et chauffants.
Equipements et options
Version : II 1.5 HYBRID 170 STYLE BVA7
Equipements de sécurité
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges enfants sur la banquette AR)
Allumage automatique des projecteurs avec feux de jour à LED et fonction "Coming Home/Leaving Home"
Correcteur électronique de trajectoire ESP, système d'antiblocage de roues ABS, EDL, EDTC,
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Light Assist: Activation ou désactivation automatique des feux de route en fonction des sources
Système de fermeture et de démarrage sans clé "Keyless Access"
Blocs de feux AR à LED 3D
Aide au démarrage en côte
Airbags conducteur et passager AV
Alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up-Horn et protection soulèvement
Front Assist avec fonction de secours en ville et détecteur des piétons : contribuant à la
Feux antibrouillard intégrés
Equipements de confort
Accoudoir central AV
Direction assistée
Sièges AV chauffants
Verrouillage centralisé
Dossier de siège passager AV entièrement rabattable
Vitres AR surteintées
Siège passager AV rabattable
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges enfants sur la banquette AR)
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Volant chauffant
Sièges AV massant
Lève-vitres AV électriques
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Système de protection proactive des occupants : avertisseur de non bouclage des ceintures de
App-Connect sans fil : affichage et contrôle via l'écran tactile du véhicule, du contenu, des
Réception de radio numérique (DAB+)
Système d'aide au stationnement AV/AR
Bandeau lumineux AV/AR avec logo Volkswagen rétroéclairé
Siège conducteur ErgoActive
Volant multifonction en cuir, avec palettes de changement de vitesse
Climatisation automatique 'Air Care Climatronic' 3 zones avec filtre allergène
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, avec inclinaison automatique côté passager
Dossier de banquette AR rabattable de manière asymétrique, avec accoudoir central
Sièges AV avec réglage en hauteur
Pack Système de Navigation "Discover Pro"
Assistant de stationnement "Park Assist Plus"
Esthétique / Carrosserie
Jantes 17" Lima (pneus 225/55 R17)
Sellerie tissu Style
Plancher de coffre à bagages réglable sur 2 hauteurs, pour surface de chargement plate
Autres équipements
Eclairage statique d'intersection
Boîte de vitesses séquentielle à double embrayage DSG à 7 rapports
Fatigue Detection : système de détection de fatigue du conducteur qui analyse le comportement du
Kit de dépannage : compresseur 12V et produit d'étanchéité de pneu
Tapis de sol textiles AV/AR
Pare-chocs peints dans la couleur de carrosserie
Interface téléphonique avec fonction de charge inductive
Caméra de recul "Rear View"
Eclairage d'ambiance 30 couleurs
Ecrous antivol avec protection antivol étendue
Système de détection de la signalisation routière
Eclairage périmétrique avec projection de logo
Système de contrôle de l'état des pneus
2 interfaces USB-C à l'AV et 2 ports USB-C de recharge AR
Préparation pour "VW Connect" : vous permet d'obtenir des informations sur votre véhicule
Rampes de pavillon argent anodisées
Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil
Selection de profil de conduite
Garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité
Projecteurs LED PLUS
Assistant de maintien de voie "Lane Assist" : peut détecter, à partir de 60 km/h, si votre véhicule
2 prises USB-C et 1 prise de chargement USB-C à l'AR
Appuis lombaires, réglage pneumatique des 2 côtés
Commande de sélection du mode de conduite : Athmosphère
Assistant de changement de voie "Side Assist"
Système "Start-Stop" de mise en veille avec dispositif de récupération de l'énergie au freinage
Options disponibles
-
Toit ouvrant panoramique:
1280 €
-
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 60 000 km:
330 €
-
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 90 000 km:
460 €
-
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 40 000 km:
480 €
-
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 80 000 km:
610 €
-
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 120 000 km:
800 €
-
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 50 000 km:
680 €
-
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 100 000 km:
850 €
-
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 150 000 km:
1310 €
-
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 30 000 km:
200 €
-
Système audio Premium "Harman Kardon" ::
650 €
-
Projecteurs IQ.Light - Matrix LED:
580 €
-
Crochet d'attelage escamotable avec déverrouillage électrique:
910 €
-
Jantes 18" Torino (pneus 225/50 R18):
560 €
-
Jantes 19" Vancouver Noir (Pneus sport 225/45 R19):
1090 €
-
Jantes 20" Calgary (pneus 225/40 R20):
1580 €
-
Pneumatiques toutes saisons 215/55 R17 94V:
300 €
-
Pneumatiques toutes saisons 225/50 R18 95V:
300 €
-
Jantes 19" York Noires avec insert gris mat (Pneus sport 225/45 R19):
1190 €
-
Jantes 19" York Noires avec insert Noir (Pneus sport 225/45 R19):
1190 €
-
Ouverture et fermeture du coffre "Easy Open":
420 €
-
Peinture unie Jaune Canary:
0 €
-
Peinture métallisée Rouge Flamme:
1000 €
-
Peinture métallisée Noir Ebène:
800 €
-
Peinture métallisée Bleu Céleste:
800 €
-
Peinture métallisée Gris Loup:
800 €
-
Peinture unie Blanc Pur:
400 €
-
Peinture unie bi-ton Jaune Canary - Toit Noir:
500 €
-
Peinture métallisée bi-ton Bleu Céleste - Toit Noir:
1300 €
-
Peinture métallisée bi-ton Gris Loup - Toit Noir:
1300 €
-
Peinture métallisée bi-ton Rouge Flamme - Toit Noir:
1500 €
-
Peinture unie bi-ton Blanc Pur/Toit Noir:
900 €
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