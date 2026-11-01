L’équipement de série du Volkswagen T-Roc Hybrid ne souffre d’aucune lacune grave et heureusement compte tenu de son prix (voir page suivante). Il possède dans la finition de départ « Life » la caméra de recul, les jantes de 16 pouces, 4 prises USB-C dont 2 à l’arrière, les feux arrière à LED, le régulateur de vitesse adaptatif (avec lane-assist), l’écran tactile central de 12,9 pouces ou encore la climatisation automatique bi-zone.

Il faut passer au niveau Style pour ajouter l’intérieur gris clair, la climatisation tri-zone, les jantes de 17 pouces ou encore le système Park Assist Plus. Le niveau R-Line, enfin, rajoute des jantes de 18 pouces et des boucliers plus agressifs en plus des sièges avant sport et chauffants.