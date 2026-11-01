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Volkswagen T-roc 2

Essai

Le nouveau Volkswagen T-Roc « full hybride » n’arrive pas trop tard, mais il est très cher

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Cédric Pinatel

6  

2. A ce prix, heureusement que l'équipement de série du Volkswagen T-Roc Hybrid est bon

 

Voilà à quoi ressemble le T-Roc Hybrid de "base" en finition Life, avec 136 chevaux.
Voilà à quoi ressemble le T-Roc Hybrid de "base" en finition Life, avec 136 chevaux.

L’équipement de série du Volkswagen T-Roc Hybrid ne souffre d’aucune lacune grave et heureusement compte tenu de son prix (voir page suivante). Il possède dans la finition de départ « Life » la caméra de recul, les jantes de 16 pouces, 4 prises USB-C dont 2 à l’arrière, les feux arrière à LED, le régulateur de vitesse adaptatif (avec lane-assist), l’écran tactile central de 12,9 pouces ou encore la climatisation automatique bi-zone.

Il faut passer au niveau Style pour ajouter l’intérieur gris clair, la climatisation tri-zone, les jantes de 17 pouces ou encore le système Park Assist Plus. Le niveau R-Line, enfin, rajoute des jantes de 18 pouces et des boucliers plus agressifs en plus des sièges avant sport et chauffants.

Equipements et options

Version : II 1.5 HYBRID 170 STYLE BVA7

Equipements de sécurité

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges enfants sur la banquette AR)

  • Allumage automatique des projecteurs avec feux de jour à LED et fonction &quot;Coming Home/Leaving Home&quot;

  • Correcteur électronique de trajectoire ESP, système d&#039;antiblocage de roues ABS, EDL, EDTC,

  • Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse

  • Light Assist: Activation ou désactivation automatique des feux de route en fonction des sources

  • Système de fermeture et de démarrage sans clé &quot;Keyless Access&quot;

  • Blocs de feux AR à LED 3D

  • Aide au démarrage en côte

  • Airbags conducteur et passager AV

  • Alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up-Horn et protection soulèvement

  • Front Assist avec fonction de secours en ville et détecteur des piétons : contribuant à la

  • Feux antibrouillard intégrés

Equipements de confort

  • Accoudoir central AV

  • Direction assistée

  • Sièges AV chauffants

  • Verrouillage centralisé

  • Dossier de siège passager AV entièrement rabattable

  • Vitres AR surteintées

  • Siège passager AV rabattable

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges enfants sur la banquette AR)

  • Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

  • Volant chauffant

  • Sièges AV massant

  • Lève-vitres AV électriques

  • Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse

  • Système de protection proactive des occupants : avertisseur de non bouclage des ceintures de

  • App-Connect sans fil : affichage et contrôle via l&#039;écran tactile du véhicule, du contenu, des

  • Réception de radio numérique (DAB+)

  • Système d&#039;aide au stationnement AV/AR

  • Bandeau lumineux AV/AR avec logo Volkswagen rétroéclairé

  • Siège conducteur ErgoActive

  • Volant multifonction en cuir, avec palettes de changement de vitesse

  • Climatisation automatique &#039;Air Care Climatronic&#039; 3 zones avec filtre allergène

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, avec inclinaison automatique côté passager

  • Dossier de banquette AR rabattable de manière asymétrique, avec accoudoir central

  • Sièges AV avec réglage en hauteur

  • Pack Système de Navigation &quot;Discover Pro&quot;

  • Assistant de stationnement &quot;Park Assist Plus&quot;

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes 17&quot; Lima (pneus 225/55 R17)

  • Sellerie tissu Style

  • Plancher de coffre à bagages réglable sur 2 hauteurs, pour surface de chargement plate

Autres équipements

  • Eclairage statique d&#039;intersection

  • Boîte de vitesses séquentielle à double embrayage DSG à 7 rapports

  • Fatigue Detection : système de détection de fatigue du conducteur qui analyse le comportement du

  • Kit de dépannage : compresseur 12V et produit d&#039;étanchéité de pneu

  • Tapis de sol textiles AV/AR

  • Pare-chocs peints dans la couleur de carrosserie

  • Interface téléphonique avec fonction de charge inductive

  • Caméra de recul &quot;Rear View&quot;

  • Eclairage d&#039;ambiance 30 couleurs

  • Ecrous antivol avec protection antivol étendue

  • Système de détection de la signalisation routière

  • Eclairage périmétrique avec projection de logo

  • Système de contrôle de l&#039;état des pneus

  • 2 interfaces USB-C à l&#039;AV et 2 ports USB-C de recharge AR

  • Préparation pour &quot;VW Connect&quot; : vous permet d&#039;obtenir des informations sur votre véhicule

  • Rampes de pavillon argent anodisées

  • Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil

  • Selection de profil de conduite

  • Garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité

  • Projecteurs LED PLUS

  • Assistant de maintien de voie &quot;Lane Assist&quot; : peut détecter, à partir de 60 km/h, si votre véhicule

  • 2 prises USB-C et 1 prise de chargement USB-C à l&#039;AR

  • Appuis lombaires, réglage pneumatique des 2 côtés

  • Commande de sélection du mode de conduite : Athmosphère

  • Assistant de changement de voie &quot;Side Assist&quot;

  • Système &quot;Start-Stop&quot; de mise en veille avec dispositif de récupération de l&#039;énergie au freinage

Options disponibles

  • Toit ouvrant panoramique

     : 

    1280 €

  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 60 000 km

     : 

    330 €

  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 90 000 km

     : 

    460 €

  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 40 000 km

     : 

    480 €

  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 80 000 km

     : 

    610 €

  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 120 000 km

     : 

    800 €

  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 50 000 km

     : 

    680 €

  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 100 000 km

     : 

    850 €

  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 150 000 km

     : 

    1310 €

  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 30 000 km

     : 

    200 €

  • Système audio Premium "Harman Kardon" :

     : 

    650 €

  • Projecteurs IQ.Light - Matrix LED

     : 

    580 €

  • Crochet d'attelage escamotable avec déverrouillage électrique

     : 

    910 €

  • Jantes 18" Torino (pneus 225/50 R18)

     : 

    560 €

  • Jantes 19" Vancouver Noir (Pneus sport 225/45 R19)

     : 

    1090 €

  • Jantes 20" Calgary (pneus 225/40 R20)

     : 

    1580 €

  • Pneumatiques toutes saisons 215/55 R17 94V

     : 

    300 €

  • Pneumatiques toutes saisons 225/50 R18 95V

     : 

    300 €

  • Jantes 19" York Noires avec insert gris mat (Pneus sport 225/45 R19)

     : 

    1190 €

  • Jantes 19" York Noires avec insert Noir (Pneus sport 225/45 R19)

     : 

    1190 €

  • Ouverture et fermeture du coffre "Easy Open"

     : 

    420 €

  • Peinture unie Jaune Canary

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Rouge Flamme

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Noir Ebène

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée Bleu Céleste

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée Gris Loup

     : 

    800 €

  • Peinture unie Blanc Pur

     : 

    400 €

  • Peinture unie bi-ton Jaune Canary - Toit Noir

     : 

    500 €

  • Peinture métallisée bi-ton Bleu Céleste - Toit Noir

     : 

    1300 €

  • Peinture métallisée bi-ton Gris Loup - Toit Noir

     : 

    1300 €

  • Peinture métallisée bi-ton Rouge Flamme - Toit Noir

     : 

    1500 €

  • Peinture unie bi-ton Blanc Pur/Toit Noir

     : 

    900 €

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